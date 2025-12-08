В Клявлинском районе продолжается обновление объектов здравоохранения

В деревне Ерыкла Клявлинского района возводят модульное здание фельдшерско-акушерского пункта за счет средств из областного бюджета. Ранее новый ФАП был возведен в с. Старые Сосны благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Уже собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.

Для обеспечения непрерывности оказания медпомощи во время строительных работ фельдшер из соседнего ФАПа в деревне Усакла продолжает регулярные выезды к пациентам. Для этих целей используется автомобиль, полученный в рамках нацпроекта.

"Новый ФАП будет расположен практически в центре деревни, что особенно важно для пожилых и маломобильных жителей, — отметила главный врач Клявлинской больницы Нурания Горбунова. — Это типовая, удобная модель здания, которая позволит жителям получать первичную помощь в комфортных условиях и в шаговой доступности".

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина. В текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.