В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ

В Самарской области с 9 по 15 февраля выросла заболеваемость ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.
"В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 4,1% или на 428 случаев и в возрастных группах: 0-2 лет на 0,4%, 3-6 лет на 1,9%, 15 лет и старше на 5,9%", — рассказали в ведомстве.
При этом в группе от 7 до 14 лет заболеваемость незначительно снизилась (на 2,4%).
В общей сложности за прошлую неделю в регионе зарегистрировали около 11 тыс. случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 21,6%.
"Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 66,6%, 3-6 лет на 60,0%, 7-14 лет на 58,1%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпид порог на 14,7%", — рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Отмечается также, что в Самарской области по-прежнему циркулирует вирус гонконгского гриппа, вирус гриппа В, парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, COVID-19.
Последние комментарии
