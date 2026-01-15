16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ В Красноярском районе открыты два современных фельдшерско-акушерских пункта НОВИКОМ подвел итоги донорских акций в 2025 году Минздрав прокомментировал информацию о закрытии детской поликлиники на Ново-Садовой И.о. главы ТФОМС Самарской области стала Наталья Трошкина

Здравоохранение Общество

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ

ТОЛЬЯТТИ.15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Портативный цифровой кольпоскоп, разработанный учеными Самарского государственного медицинского университета минздрава России (СамГМУ), впервые приобрело для своей клинической практики лечебное учреждение.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Устройство поступило в гинекологическое отделение онкологической поликлиники Тольяттинской городской клинической больницы №5. Кольпоскоп, разработанный в рамках госзадания Министерства здравоохранения РФ, предназначен для раннего выявления патологий шейки матки и будет использоваться в онкологическом скрининге.

Ранее он успешно прошел апробацию в этом учреждении, которое является одной из клинических баз СамГМУ.

"Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Этот аппарат решает конкретные и важные задачи в амбулаторном звене. Кольпоскоп необходим для первичного приема женщин и проведения скрининга онкологических заболеваний. Это прямой путь к снижению смертности от предотвратимых причин, ведь он позволяет заподозрить проблему на самых ранних этапах", - прокомментировал главный врач больницы Александр Вавилов. Он также добавил, что специалисты больницы полностью освоили работу с новым аппаратом.

Как отмечает один из авторов разработки, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии института педиатрии СамГМУ, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Анна Колсанова, регулярное проведение кольпоскопии, в частности, с использованием разработки СамГМУ позволяет повысить эффективность онкологического скрининга и значительно увеличить выявляемость рака шейки матки на ранних, курабельных стадиях.

"Своевременное проведение этого вида исследований - это значимый шаг к персонализированной и предиктивной медицине. Преимущество разработки состоит в высоком качестве изображения с 32-кратным оптическим увеличением, что обеспечивает исключительную четкость визуализации. Кроме того, аппарат позволяет передавать и сохранять данные по каждому пациенту, формируя цифровую базу для дальнейшего анализа и динамического наблюдения", - подчеркнула Анна Колсанова.

В конце 2025 года кольпоскоп СамГМУ стал частью масштабного пилотного проекта в Самарской области по использованию технологий искусственного интеллекта для анализа кольпограмм. В нем участвует НМИЦ им. В.А.Алмазова, специалисты которого разрабатывают технологии искусственного интеллекта для работы с изображениями, полученными с помощью кольпоскопа СамГМУ. Кроме того, продолжается апробация аппаратов в восьми самарских медицинских учреждениях региона: Новокуйбышевской ЦГБ, Красноармейской ЦРБ, Волжской РКБ, Сергиевской ЦРБ, Красноярской ЦРБ, Ставропольской ЦРБ, Сызранской ЦГРБ и Кинель-Черкасской ЦРБ. Портативный кольпоскоп используется мобильными медицинскими бригадами, выезжающими на предприятия и в отдаленные населенные пункты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1