В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ

Портативный цифровой кольпоскоп, разработанный учеными Самарского государственного медицинского университета минздрава России (СамГМУ), впервые приобрело для своей клинической практики лечебное учреждение.
Устройство поступило в гинекологическое отделение онкологической поликлиники Тольяттинской городской клинической больницы №5. Кольпоскоп, разработанный в рамках госзадания Министерства здравоохранения РФ, предназначен для раннего выявления патологий шейки матки и будет использоваться в онкологическом скрининге.
Ранее он успешно прошел апробацию в этом учреждении, которое является одной из клинических баз СамГМУ.
"Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Этот аппарат решает конкретные и важные задачи в амбулаторном звене. Кольпоскоп необходим для первичного приема женщин и проведения скрининга онкологических заболеваний. Это прямой путь к снижению смертности от предотвратимых причин, ведь он позволяет заподозрить проблему на самых ранних этапах", - прокомментировал главный врач больницы Александр Вавилов. Он также добавил, что специалисты больницы полностью освоили работу с новым аппаратом.
Как отмечает один из авторов разработки, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии института педиатрии СамГМУ, врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Анна Колсанова, регулярное проведение кольпоскопии, в частности, с использованием разработки СамГМУ позволяет повысить эффективность онкологического скрининга и значительно увеличить выявляемость рака шейки матки на ранних, курабельных стадиях.
"Своевременное проведение этого вида исследований - это значимый шаг к персонализированной и предиктивной медицине. Преимущество разработки состоит в высоком качестве изображения с 32-кратным оптическим увеличением, что обеспечивает исключительную четкость визуализации. Кроме того, аппарат позволяет передавать и сохранять данные по каждому пациенту, формируя цифровую базу для дальнейшего анализа и динамического наблюдения", - подчеркнула Анна Колсанова.
В конце 2025 года кольпоскоп СамГМУ стал частью масштабного пилотного проекта в Самарской области по использованию технологий искусственного интеллекта для анализа кольпограмм. В нем участвует НМИЦ им. В.А.Алмазова, специалисты которого разрабатывают технологии искусственного интеллекта для работы с изображениями, полученными с помощью кольпоскопа СамГМУ. Кроме того, продолжается апробация аппаратов в восьми самарских медицинских учреждениях региона: Новокуйбышевской ЦГБ, Красноармейской ЦРБ, Волжской РКБ, Сергиевской ЦРБ, Красноярской ЦРБ, Ставропольской ЦРБ, Сызранской ЦГРБ и Кинель-Черкасской ЦРБ. Портативный кольпоскоп используется мобильными медицинскими бригадами, выезжающими на предприятия и в отдаленные населенные пункты, а также в фельдшерско-акушерских пунктах.
