16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области циркулирует вирус свиного гриппа В Самарской области ограничили движение на подъездной дороге к Оренбургу С 1 апреля из Самары в Ереван увеличится число рейсов Центральная площадь Тольятти станет современным общественным пространством Жители Самары в опросе назвали главные инфраструктурные проблемы города

Общество

В Самарской области циркулирует вирус свиного гриппа

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области циркулируют гонконгский и свиной грипп. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Фото: Александра Белова

"По результатам лабораторного мониторинга в Самарской области отмечается циркуляция вируса гриппа A (H3N2) (гонконгский) и А (H1N1-2009) (свиной), парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, COVID-19", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 26 января по 1 февраля в регионе зарегистрировали 10342 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 22,0%. Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 63,2%, 3-6 лет на 59,6%, 7-14 лет на 56,2%. В возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость превышает эпид порог на 20,6%.

Также, в сравнении с прошлой неделей, отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,3% или на 235 случаев и во всех возрастных группах: 0-2 лет на 3,9%, 3-6 лет на 10,6%, 7-14 лет на 4,5%, 15 лет и старше на 0,6%.

Свиной грипп — острое инфекционное заболевание, которое вызывает вирус A/H1N1. Изначально циркулировал среди свиней, но со временем приобрел способность передаваться человеку воздушно-капельным путем, а также через предметы, к которым прикасался заболевший. Свиной грипп чаще, чем сезонные инфекции, приводит к серьезным осложнениям — пневмонии, острой дыхательной недостаточности, воспалению внутренних органов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1