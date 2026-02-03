В Самарской области циркулирует вирус свиного гриппа

В Самарской области циркулируют гонконгский и свиной грипп. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"По результатам лабораторного мониторинга в Самарской области отмечается циркуляция вируса гриппа A (H3N2) (гонконгский) и А (H1N1-2009) (свиной), парагриппа, аденовирусов, бокавирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, COVID-19", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 26 января по 1 февраля в регионе зарегистрировали 10342 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 22,0%. Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 63,2%, 3-6 лет на 59,6%, 7-14 лет на 56,2%. В возрастной группе от 15 лет и старше заболеваемость превышает эпид порог на 20,6%.

Также, в сравнении с прошлой неделей, отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,3% или на 235 случаев и во всех возрастных группах: 0-2 лет на 3,9%, 3-6 лет на 10,6%, 7-14 лет на 4,5%, 15 лет и старше на 0,6%.