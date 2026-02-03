Молодежь Самарской области приглашается к участию в новом сезоне "ИТ-Планеты"

Молодежь Самарской области приглашают участвовать в новом сезоне всероссийских инициатив, направленных на достижение технологического лидерства России. Международная олимпиада "ИТ-Планета", молодежный чемпионат "Кубок пользователей" и другие проекты открывают регистрацию для студентов и молодых специалистов.

Эти инициативы напрямую отвечают целям, обозначенным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в указе "О национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года", а также задачам национальных проектов "Кадры" и "Молодежь и дети". Их ключевая миссия - обеспечить кадровый суверенитет в ИТ-отрасли, вовлечь молодежь в решение актуальных задач экономики и создать условия для самореализации талантов на базе отечественных технологических решений и формировать систему непрерывного обучения с ранней профессиональной ориентацией.

АНО Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета" в партнерстве с ведущими российскими разработчиками ПО и высокотехнологичными компаниями объявило о старте нового сезона масштабных инициатив:

- Международная олимпиада "ИТ-Планета 2026" - XVII практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодежи в направлении информационных и инновационных технологий;

- Молодежный чемпионат "Кубок пользователей-2026" - соревнование и обучение, направленные на повышение уровня владения российскими ИТ-решениями. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

- "Неограниченные возможности-2026" - программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.

- Кубок фиджитал-спорттехинноваций-2026 - открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта.

- Олимпиада по цифровой трансформации "Терра-Политех 2026" - открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.

"Участие в таких проектах - это отличный старт для профессионального роста, возможность проявить себя, поработать с реальными технологическими кейсами и внести вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии", - отмечает врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску.

Мероприятия проходят при поддержке федеральных министерств, а ряд инициатив - при поддержке Фонда президентских грантов. Подробная инструкция по регистрации доступна по ссылке.