Суды Происшествия

Экс-главу института развития Ольгу Михееву приговорили к реальному сроку

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 3 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) уже бывшему гендиректору АНО "Институт регионального развития" Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, 17 мая 2024 г. Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве. С 29 июля 2024 г. она перестала занимать пост гендиректора АНО. Генеральным директором с этой даты стал Максим Козлов. Исполнительным директором с 12 декабря 2023 г. служит Екатерина Маркелова.

АНО "Институт регионального развития", согласно сайту организации, служит управляющей компанией научно-образовательного центра "Инженерия будущего". В числе видов деятельности - участие в реализации научно-технических проектов. В программе ИАС Seldon.Basis напротив АНО стоит красная метка с сообщением, что организация часто меняет руководителей.

Михееву сначала отправляли под стражу, а потом перевели под домашний арест. Во время расследования в деле появился и второй фигурант - Денис Гусев. Его должность была указана как проектный директор НОЦ "Инженерия будущего".

Интересно, что сама Ольга Михеева, пока шло разбирательство, через суд требовала от АНО "изменить дату и формулировку причин увольнения и обязать перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного служащего об увольнении недействительным". В иске ей отказали.

3 февраля суд поставил точку в уголовном деле Михеевой и Гусева.

Как рассказали в прокуратуре, суд установил, что с октября по декабрь 2022 г. и с сентября по декабрь 2023 г. гендиректор АНО занимала по внутреннему совместительству должность директора по стратегическому развитию научно-образовательного центра "Инженерия будущего". При этом фактически свои обязанности по этой должности подсудимая не исполняла, зато регулярно получала зарплату, премии и компенсации. Кроме того, по ее указанию ввели временную должность директора по структурной интеграции, на которую назначили по совместительству ее брата - управляющего директора научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Как выяснилось, его новые обязанности отличались от того, чем он занимался на основной должности. Как отмечают в надзорном ведомстве, в сумме Михеева и Гусев незаконно получили 5,9 млн рублей.

В итоге Михееву приговорили к пяти годам, а Гусева - к трем годам колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба.

