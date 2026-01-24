В Самарской области мужчина решил сесть за руль КамАЗа без водительских прав

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор автомобилисту, неоднократно нарушавшему ПДД РФ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В сентябре 2025 г. 37-летнего мужчину за рулем КамАЗа остановили в с. Приволжье. Как выяснилось, ранее его лишили водительских прав. Водитель пояснил, что нарушил закон, надеясь, что никто этого не заметит.
В итоге суд назначил горе-водителю шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 15 тыс. рублей.
