16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Самары вывела на "безопасный счет" 3 млн рублей По делу о стрельбе в полицейского и сгоревших заживо людях суд в Самаре дал условный срок Бухгалтер самарского колледжа стала фигурантом уголовного дела за отмывание денег Накануне 8 Марта лже-продавец обманул мать и дочь, желающих приобрести подарки В Волжском районе с помощью кинолога с собакой удалось вычислить наркопритон

Преступления Происшествия

По делу о стрельбе в полицейского и сгоревших заживо людях суд в Самаре дал условный срок

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 марта, в Самарском районном суде под председательством федеральной судьи Юлии Мироновой в особом порядке за одно заседание было рассмотрено уголовное дело уроженца Баку Виталия Мартиросова. Мужчину, известного в определенных кругах как Гонза, СМИ называют одним из лидеров Сиротинского ОПГ.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, Мартиросов был задержан в конце 2024 года. Тогда сообщалось, что его подозревают в покушении на убийство. Речь шла об эпизоде, произошедшем еще в мае 2021 г. в п. Выползово Волжского района, куда Мартиросов с приятелями Александром Поповым и Аршаком Енгибаряном приехали на охоту. Тогда сообщалось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гонза ударил находившегося с ними в компании местного участкового полицейского старшего лейтенанта Виктора Комарова прикладом карабина в лицо, а затем выстрелил в него. Выстрел не достиг цели, а полицейский (он был не при исполнении) смог покинуть место преступления.

В марте 2025 г. Мартиросову вменили убийство и поджог. Это эпизод 2022 г. с гибелью двух человек в сожженом ритуальном салоне "Ангел" на ул. Авроры в Самаре. По версии следствия, исполнителями преступления были Георгий Цицеров и Аршак Енгибарян, которого называют водителем Гонзы. Цицеров получил 19 лет колонии, а Енгибарян находится в международном розыске.

Также в деле Мартиросова был эпизод со стрельбой в августе 2021 г. в ресторане "Винотерия". Тогда он несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В декабре 2024 г. эти действия Гонзы квалифицировали как покушение на убийство.

Однако в процессе следствия статьи обвинения смягчались, а Мартиросов в июне 2025 г. был выпущен из СИЗО. Обычно так происходит, когда обвиняемый активно сотрудничает со следствием.

В итоге 10 марта Виталия Мартиросова судили за применение насилия в отношении представителя власти, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и пособничество в умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. 

Так, в эпизоде с поджогом ритуального салона следствие свело его роль к тому, что он проводил разведку объекта, подвозил к нему поджигателей и увозил их с места преступления, а затем организовал Енгибаряну выезд из России. 

Потерпевшие в суд не явились, ходатайствуя о рассмотрении дела без их участия в особом порядке. Судьбу заявленных в ходе предварительного следствия гражданских исков они оставили на усмотрение суда.

Мартиросов признал вину в совершении вменяемых ему преступлений, высказал раскаяние, сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и мать-инвалида. Предъявил суду фотографии полученных на СВО медалей и рассказал, какую помощь оказывает бойцам на фронте, как участвует в конструировании приспособлений для БПЛА.

Приняв все это во внимание, государственный обвинитель запросил для подсудимого 3,5 года лишения  свободы в колонии общего режима. Защита напомнила, что Мартиросов способствовал расследованию и дал исчерпывающие сведения о своей преступной деятельности, что бытовая характеристика на него положительная.

Судья в итоге ограничила наказание двумя с половиной годами условно.

Интересно, что в суде Мартиросов находился в бронежилете. Видимо, это свидетельствует о том, что  исчерпывающие показания он дал не только против себя и теперь опасается за свою жизнь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5