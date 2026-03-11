По делу о стрельбе в полицейского и сгоревших заживо людях суд в Самаре дал условный срок

Во вторник, 10 марта, в Самарском районном суде под председательством федеральной судьи Юлии Мироновой в особом порядке за одно заседание было рассмотрено уголовное дело уроженца Баку Виталия Мартиросова. Мужчину, известного в определенных кругах как Гонза, СМИ называют одним из лидеров Сиротинского ОПГ.

Напомним, Мартиросов был задержан в конце 2024 года. Тогда сообщалось, что его подозревают в покушении на убийство. Речь шла об эпизоде, произошедшем еще в мае 2021 г. в п. Выползово Волжского района, куда Мартиросов с приятелями Александром Поповым и Аршаком Енгибаряном приехали на охоту. Тогда сообщалось, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гонза ударил находившегося с ними в компании местного участкового полицейского старшего лейтенанта Виктора Комарова прикладом карабина в лицо, а затем выстрелил в него. Выстрел не достиг цели, а полицейский (он был не при исполнении) смог покинуть место преступления.

В марте 2025 г. Мартиросову вменили убийство и поджог. Это эпизод 2022 г. с гибелью двух человек в сожженом ритуальном салоне "Ангел" на ул. Авроры в Самаре. По версии следствия, исполнителями преступления были Георгий Цицеров и Аршак Енгибарян, которого называют водителем Гонзы. Цицеров получил 19 лет колонии, а Енгибарян находится в международном розыске.

Также в деле Мартиросова был эпизод со стрельбой в августе 2021 г. в ресторане "Винотерия". Тогда он несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В декабре 2024 г. эти действия Гонзы квалифицировали как покушение на убийство.

Однако в процессе следствия статьи обвинения смягчались, а Мартиросов в июне 2025 г. был выпущен из СИЗО. Обычно так происходит, когда обвиняемый активно сотрудничает со следствием.

В итоге 10 марта Виталия Мартиросова судили за применение насилия в отношении представителя власти, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и пособничество в умышленном уничтожении имущества общеопасным способом.

Так, в эпизоде с поджогом ритуального салона следствие свело его роль к тому, что он проводил разведку объекта, подвозил к нему поджигателей и увозил их с места преступления, а затем организовал Енгибаряну выезд из России.

Потерпевшие в суд не явились, ходатайствуя о рассмотрении дела без их участия в особом порядке. Судьбу заявленных в ходе предварительного следствия гражданских исков они оставили на усмотрение суда.

Мартиросов признал вину в совершении вменяемых ему преступлений, высказал раскаяние, сообщил, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и мать-инвалида. Предъявил суду фотографии полученных на СВО медалей и рассказал, какую помощь оказывает бойцам на фронте, как участвует в конструировании приспособлений для БПЛА.

Приняв все это во внимание, государственный обвинитель запросил для подсудимого 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита напомнила, что Мартиросов способствовал расследованию и дал исчерпывающие сведения о своей преступной деятельности, что бытовая характеристика на него положительная.

Судья в итоге ограничила наказание двумя с половиной годами условно.

Интересно, что в суде Мартиросов находился в бронежилете. Видимо, это свидетельствует о том, что исчерпывающие показания он дал не только против себя и теперь опасается за свою жизнь.