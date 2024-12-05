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Суды Происшествия

Сжегший людей заживо просит в суде отсрочку 19-летнего лишения свободы

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд должен рассмотреть ходатайство Георгия Цицерова, осужденного за особо жестокое убийство двух человек. Информация указана на официальном сайте инстанции.

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры подожгли магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя продавщица. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний сторож. Через 10 дней он умер в больнице. Помимо этого, пожар нанес значительный материальный ущерб собственникам магазина.

После случившегося правоохранители объявили в розыск 54-летнего Георгия Цицерова и 32-летнего Аршака Енгибаряна. Позже их заочно арестовали. В августе 2023 г. Цицерова задержали, он признал причастность к поджогу. В Самарский областной суд дело ушло с двумя статьями: п. "а, д, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога"). Предполагалось, что салон могли поджечь из-за передела на рынке ритуальных услуг. Но в материалах следствия оказались совсем другие формулировки.

Как огласил в суде 18 декабря гособвинитель, в материалах дела указано, якобы Енгибарян заявил Цицерову, что, по мнению Енгибаряна, в магазине на ул. Авроры занимались производством и реализацией наркотических средств и психотропных веществ. Дальше Енгибарян предложил совершить убийство лиц, которые (опять же по мнению Енгибаряна) могли этим заниматься. Позже ночью Енгибарян с Цицеровым прибыли к магазину на ул. Авроры, 25 и разбили стекло витрины. Потом, используя горючую жидкость, подожгли здание. Потерпевшими от уничтожения имущества признаны индивидуальные предприниматели Александр Архипов и Владимир Любушкин. Цицеров кратко пояснил свою позицию суду.

Согласно опубликованному приговору суда, Цицеров признал вину частично. "Назначить Цицерову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года", — указано также в решении суда.

Теперь же, по информации сайта суда, Цицеров и его адвокат Александр Аржанов подали ходатайство об отсрочке этого 19-летнего срока. В пояснении указано, что отсрочку исполнения приговора Цицеров за убийство двух человек с особой жестокостью просит "в связи с болезнью осужденного, тяжкими последствиями и др. исключительными обстоятельствами". Уточнить, что за исключительные обстоятельства мешают Цицерову отбывать наказание, у его адвоката Александра Аржанов не удалось: во время звонка журналиста адвокат сослался на вторую линию и обещал перезвонить, а затем его телефон оказался отключен.

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