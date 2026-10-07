Тольяттинец избил соседку ради 2800 руб. и получил семь лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, которого обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2026 г. мужчина с палкой вломился в комнату соседки по общежитию на Московском проспекте и избил ее. После этого он забрал из сумки потерпевшей банковскую карту, 800 руб., еще 2 тыс. руб. из сберегательной книжки. Угрожая ножом, нападавший требовал, чтобы жертва назвала ПИН-код карты, но женщина отказалась.
В итоге тольяттинец частично признал вину и возместил материальный ущерб. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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