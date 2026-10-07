Тольяттинец избил соседку ради 2800 руб. и получил семь лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, которого обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2026 г. мужчина с палкой вломился в комнату соседки по общежитию на Московском проспекте и избил ее. После этого он забрал из сумки потерпевшей банковскую карту, 800 руб., еще 2 тыс. руб. из сберегательной книжки. Угрожая ножом, нападавший требовал, чтобы жертва назвала ПИН-код карты, но женщина отказалась.

В итоге тольяттинец частично признал вину и возместил материальный ущерб. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.