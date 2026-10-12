Самарец получил 18 с половиной лет колонии за убийство с особой жестокостью

Самарский областной суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2025 г. мужчина дома выпивал с 35-летней знакомой. Затем они поссорились, самарцу показалось, что подруга оскорбила его. За это он ударил ее по голове, а потом продолжил избивать. Уже упавшей жертве мужчина нанес 54 удара молотком и топориком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Суд приговорил обвиняемого к 18 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.