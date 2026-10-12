Самарец получил 18 с половиной лет колонии за убийство с особой жестокостью

Самарский областной суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2025 г. мужчина дома выпивал с 35-летней знакомой. Затем они поссорились, самарцу показалось, что подруга оскорбила его. За это он ударил ее по голове, а потом продолжил избивать. Уже упавшей жертве мужчина нанес 54 удара молотком и топориком. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Суд приговорил обвиняемого к 18 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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