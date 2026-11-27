В пятницу, 27 ноября, в Самарской губернской думе прошло заседание комитета по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту. На нем рассмотрели вопросы, касающиеся двух депутатов - Дмитрия Литвинова и Михаила Матвеева. На них обоих жаловались граждане.
Так, гендиректор АО "Экология" обратился в региональный парламент из-за того, что депутат Литвинов вмешивался в хозяйственную деятельность предприятия. Комитет рассмотрел обращение и согласился с его обоснованностью. Члены комитета посчитали, что действия депутата нарушают закон Самарской области "О статусе депутата Самарской губернской думы" и пункты 1, 6 и 7 Правил депутатской этики. Статус и именной бланк депутата не могут быть использованы для получения сведений, носящих исключительно коммерческий характер.
Второе обращение касалось Михаила Матвеева. Авторы письма считают, что в телеграм-канале он нарушил Правила депутатской этики, используя в речи неприемлемые для депутата слова. Члены комитета также согласились с жителями и посчитали поведение Матвеева, размещающего в Интернете подобные материалы, недопустимым.
Теперь эти вопросы планируют рассмотреть на очередном заседании губернской думы.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.