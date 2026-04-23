Геннадий Котельников: "Мы продолжим совершенствовать региональное законодательство, чтобы семьи защитников чувствовали поддержку государства"

23 апреля состоялось заседание Самарской губернской думы под председательством академика РАН Геннадия Котельникова. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, сенатор РФ Андрей Кислов, представители правительства Самарской области и территориальных органов федеральных органов государственной власти, участники региональной программы "Школа героев", приглашённые.

Перед началом пленарного заседания председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников обратился к депутатам с сообщением о трагических событиях, произошедших в регионе. Вторые сутки Самарская область подвергается атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В Сызрани в результате попадания БПЛА частично разрушился подъезд жилого дома, погибли два человека — женщина и ребёнок. Ещё два человека находятся в больнице в тяжёлом состоянии, 12 жителей остались без крова. В границах городского округа введён режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Сегодня утром в результате атаки на промышленные предприятия Новокуйбышевска погиб один человек, есть пострадавшие. Обломки беспилотника упали на крышу 12-этажного многоквартирного дома в Самаре, один человек госпитализирован.

Геннадий Котельников подчеркнул: "Удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры — это бесчеловечные преступления киевского режима, которым нет и не может быть оправдания. Именно поэтому и продолжается специальная военная операция, цели которой, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, будут обязательно достигнуты. По поручению и при личном участии губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева семьям погибших и пострадавшим оказывается всесторонняя материальная помощь и моральная поддержка. Получившим ранения различной степени тяжести оказывается вся необходимая медицинская помощь, никто из граждан, чьи жилища пострадали, не остался без крова".

Депутаты почтили минутой молчания память погибших жителей Самарской области.

На пленарном заседании областного парламента было рассмотрено 17 вопросов, 11 из которых — проекты региональных законов.

В первом чтении принят закон, расширяющий перечень лиц, имеющих право на бесплатное получение земельного участка в случае гибели участника специальной военной операции. Действующая редакция областного закона "О земле" предусматривает такую меру поддержки для супругов, родителей и детей погибших. Однако анализ правоприменительной практики и обращений граждан показал необходимость дополнить этот перечень братьями и сёстрами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь идёт о случаях, когда у погибшего участника специальной военной операции на день смерти не было членов семьи, указанных в законе. Эти законодательные нормы были разработаны по инициативе Андрея Кислова, уточнил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов.

Кроме того, законопроект содержит важную гарантию для тех, кто уже воспользовался правом на бесплатное получение земельного участка до 1 марта 2015 года по другим основаниям (например, как многодетная семья). В региональном законе "О земле" предлагается закрепить, что это не лишает их права получить земельный участок в соответствии с новыми нормами — как членов семьи погибшего участника СВО.

Геннадий Котельников особо отметил социальную значимость законопроекта: "Это важное и справедливое решение. Мы обязаны поддержать семьи наших героев, которые отдали жизнь за Родину. Если у погибшего участника СВО не осталось супруги, родителей или детей, право на земельный участок может перейти к его брату или сестре, если они относятся к категории детей-сирот. Это не формальная льгота — это реальная помощь тем, кто потерял самого близкого человека. Мы продолжим совершенствовать региональное законодательство, чтобы каждая семья, столкнувшаяся с утратой защитника Отечества, чувствовала поддержку государства".

Во втором чтении принят закон "О дистанционном взаимодействии органов, входящих в единую систему публичной власти, и дистанционном участии в заседаниях представительных органов муниципальных образований". Этот новый региональный закон прописывает, что дистанционное взаимодействие может осуществляться посредством системы электронного документооборота, видео-конференц-связи или государственных информационных систем. Для дистанционного участия в заседаниях представительных органов городов и районов губернии сотрудников различных органов власти смогут приглашать при рассмотрении вопросов, входящих в их компетенцию. Проведение таких заседаний предусматривается в формате видео-конференц-связи.

Поддержку депутатов получили и поправки в закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", внесённые прокурором Самарской области. Закон вводит административную ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии муниципальных образований, по аналогии с уже действующими нормами для тех, кто игнорирует решения региональной антитеррористической комиссии.

В статье 5 закона "О защите населения и территорий Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" закрепляется положение, согласно которому комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Самарской области возглавляет глава региона. Такая корректировка продиктована необходимостью приведения регионального закона в соответствие с федеральными нормами.

Андрей Кислов отчитался о своей деятельности в верхней палате Федерального собрания в 2025 году. Сенатор принял участие во всех 22 пленарных заседаниях Совета Федерации. Работая в комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, совместно с коллегами он разработал и внёс на рассмотрение в Государственную думу 17 федеральных законопроектов. Всего комитетом рассмотрено 84 федеральных закона, проведена экспертиза 228 проектов.

Среди инициированных сенатором законопроектов — о продлении упрощённого градостроительного порядка до 2030 года для ускорения газификации, о защите природы от разливов газового конденсата, о выявлении "спящих" акционеров через нотариусов для защиты граждан от мошенничества с акциями, о согласовании работ в охранных зонах трубопроводов для повышения безопасности.

Приоритетным направлением работы на территории региона остаётся взаимодействие с органами государственной власти на благо социально-экономического развития губернии и защиты её интересов на федеральном уровне. Сенатор регулярно выезжает в муниципалитеты, проводит приёмы граждан, рассматривает обращения, оказывает содействие в решении проблемных вопросов, ведёт системную работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. "Как сенатор от Самарской области продолжу последовательно защищать интересы региона и помогать в его дальнейшем развитии", — заверил Андрей Кислов.

Депутаты задали вопросы по законодательному регулированию в сфере ЖКХ и особо охраняемых природных территорий, защите цифровых прав граждан и другим.

В ходе работы также были согласованы кандидатуры для назначения на должности мировых судей Самарской области и другие вопросы повестки дня.