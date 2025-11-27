Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области

В четверг, 27 ноября, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2026 год. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.
Согласно документу, значение коэффициента установлено в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит 11936 рублей.
"Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа", — отмечали в министерстве труда, занятости и миграционной политики.
Сейчас Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента для мигрантов. Она составляет 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов перечисляются в региональный бюджет.
