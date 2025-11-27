16+
Губдума одобрила увеличение налога для мигрантов в Самарской области

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 27 ноября, Самарская губернская дума приняла в двух чтениях законопроект об установлении  коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2026 год. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Согласно документу, значение коэффициента установлено в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит 11936 рублей.

В Самарской области ужесточат запреты на трудоустройство мигрантов В Самарской области ужесточат запреты на трудоустройство мигрантов
В Самарской области выставили на публичное обсуждение проект указа губернатора об установлении на 2026 год запрета на привлечение иностранных граждан к работе в некоторых сферах деятельности. Мигрантов нельзя будет нанимать даже уборщиками.

"Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа", — отмечали в министерстве труда, занятости и миграционной политики.

Сейчас Самарская область занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента для мигрантов. Она составляет 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов перечисляются в региональный бюджет.

