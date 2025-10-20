16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области НПЗ, пострадавшим от атак БПЛА, дадут налоговые льготы В Самарской области увеличат налог для мигрантов Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве Олег Никитенко: "Без метро и удобных пересадок Самара рискует потерять городское единство" "Город должен развиваться комплексно и на перспективу" — доцент СамГТУ Анна Жоголева о новом Генплане Самары

Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самарской области увеличат налог для мигрантов

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области направит в губдуму законопроект об установлении  коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2026 год. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

"Настоящим законопроектом предлагается установить значение коэффициента в размере 3,45. Ежемесячная стоимость патента на 2026 год составит не менее 11 157 рублей. Это позволит сохранить лидирующее положение региона по данному показателю среди субъектов Приволжского федерального округа", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас Самарская област занимает первое место в ПФО и 19-е в России по стоимости патента для мигрантов. Она составляет 10170 рублей. Доходы от выплаты патентов перечисляются в региональный бюджет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2