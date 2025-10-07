В Самарском университете им. Королёва создан Клуб экономистов

В Институте экономики и управления Самарского университета им. Королёва по инициативе преподавателей создан Клуб экономистов, руководителем которого избран ректор университета, доктор экономических наук, профессор Владимир Богатырев.

О целях, задачах и перспективах работы объединения Волга Ньюс рассказал директор Института экономики и управления Дмитрий Иванов.

— Дмитрий Юрьевич, расскажите, что представляет собой Клуб экономистов?

— Это добровольное общественное объединение, созданное для всех, кто интересуется развитием экономической науки и стремится к внедрению результатов научных исследований в практику. Важно подчеркнуть, что это не структурное подразделение вуза и не юридическое лицо. Клуб будет работать на принципах самоуправления.

— Почему именно сейчас возникла идея его создания?

— Этому есть несколько причин: поиск ответа на новые глобальные вызовы и угрозы (высокая скорость изменений в окружающем мире, санкции, импортозамещение, достижение технологического суверенитета, цифровая трансформация, "зеленая" повестка и т. п. требуют междисциплинарного подхода и объединения интеллектуальных ресурсов региона; результаты научных исследований, мнение экспертного сообщества не в полной мере, мягко говоря, востребованы практикой; многие экономические теории и модели принятия решений, изложенные в действующих учебниках, по которым учатся студенты, нуждаются адаптации к новым реалиям.

— Каковы его главные цели?

— Они многогранны. Прежде всего, это содействие изучению и развитию экономической науки, стимулирование научной активности преподавателей, аспирантов и студентов. Мы намерены формировать междисциплинарный подход к решению актуальных задач социально-экономического развития как региона, так и страны в целом. Другая важная цель — создание открытой площадки для обмена идеями, опытом и проектами, которые могут быть реализованы в научной, образовательной и практической деятельности. Наконец, мы будем активно заниматься популяризацией экономического знания.

— Какие конкретные задачи стоят перед Клубом для достижения этих целей?

— Сейчас мы завершаем формирование плана работы на 2026 год. Планируется серьезная работа: анализ реальных экономических проблем бизнеса, домашних хозяйств, региона, проведение собственных исследований, организация круглых столов, конференций, публичных лекций и дискуссий с привлечением известных ученых, руководителей области и топ-менеджеров компаний. Мы наладим взаимодействие с государственными структурами, бизнес-сообществом и общественными организациями для обсуждения ключевых вопросов экономической политики. Коммуникация между членами Клуба будет активно вестись в том числе с использованием ресурсов "Точки кипения" университета. Результаты наших исследований будут публиковаться.

— Существуют ли аналогичные объединения в других вузах страны и планируется ли взаимодействие между ними?

— В ведущих университетах страны существуют различные дискуссионные клубы, студенческие научные общества. Нам неизвестно наличие в университетах Клуба экономистов, который бы объединял интеллектуальные ресурсы региона. Клуб экономистов Самарского университета планирует наладить соответствующее взаимодействие с другими университетами страны.

— Кто может стать членом Клуба?

— Членство добровольное и открытое для любого дееспособного лица старше 18 лет, которое разделяет наши цели и желает активно участвовать в работе Клуба. Мы рассчитываем, что к нам присоединятся не только сотрудники и студенты нашего института, но и представители других подразделений университета, а также эксперты из правительства области, городской администрации и бизнеса, а также других вузов. Экономика — наука мультидисциплинарная, и у нас уже есть успешный опыт совместной работы над стратегическими проектами для региона.

— Каждый участник Клуба будет иметь равный голос или будет какая-либо иерархия, допустим, профессорский состав и студенты?

— Каждый член клуба имеет равный голос вне зависимости от его профессиональной должности, ученой степени и других регалий. Таким образом, все члены клуба равны в правах.

— Как вступить в Клуб?

— Для этого необходимо подать заявление на имя руководителя Клуба. Его можно передать в кабинет 520 пятого учебного корпуса университета или направить на электронную почту gеrаsіmоvа.еа@ssаu.ru. Заявление будет рассмотрено на заседании правления.

Мы приглашаем всех заинтересованных стать членами нашего Клуба. Уверен, что участие в его работе станет весомым вкладом не только в профессиональный и личностный рост как для преподавателей, так и для студентов, но и в развитие нашего региона. Мы надеемся, что наш проект получит поддержку коллег, власти и бизнеса, и в скором времени общими усилиями Клуб экономистов Самарского университета трансформируется в "фабрику идей" Самарской области.