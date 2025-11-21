3 — 4 декабря 2025 года в Архангельске пройдет межрегиональный форум бизнеса и власти "Дни ритейла в Беломорье". Форум станет пространством для обсуждения ключевых тенденций и вызовов регионального потребительского рынка, поиска эффективных решений для устойчивого развития торговли и малого бизнеса в северных регионах страны.

Организаторы мероприятия: министерство промышленности и торговли РФ, правительство Архангельской области, министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.

В числе участников: Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли минпромторга России, Мураев Игорь, заместитель председателя правительства Архангельской области, Ирина Бажанова, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Владлен Максимов, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", Игорь Бухаров, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз", Анна Лебедева, вице-президент по маркетингу Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Андрей Чурсин, директор по взаимодействию с государственными органами власти "Азбука Вкуса", Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами "Лента".

В рамках деловой программы участники обсудят ключевые направления развития торговли в северных регионах. В течение двух дней пройдут аналитические и экспертные сессии, круглые столы и семинары, посвящённые взаимодействию поставщиков и сетей, управлению коммерческой недвижимостью, защите прав потребителей и вопросам налогового регулирования. Особое внимание будет уделено развитию малого бизнеса, продвижению фермерской продукции, использованию маркетинговых инструментов и вопросам кадрового обеспечения отрасли.

Официальный партнер форума — компания "Контур". Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и идеями, которые будут способствовать развитию ритейла в регионе.

Участие в межрегиональном Форуме "Дни ритейла в Беломоре" бесплатное. Регистрация и деловая программа Форума на сайте.