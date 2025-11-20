В Самарской области реконструируют низководный мост через реку Кондурчу

В Красноярском районе объявлен конкурс на поиск подрядчика, который выполнит реконструкцию моста через реку Кондурчу на дороге "Самара - Димитровград" - д. Малиновый Куст, в Красноярском районе. Заказчиком выступает МКУ "Управление строительства и ЖКХ Красноярского района".

На реконструкцию выделяют 203,3 м лн рублей. Победитель торгов определится после 10 декабря. Он должен исполнить контракт до конца 2026 года.

Мост в районе поселения Малиновый Куст является одним из наиболее уязвимых во время сезонных паводков. Он представляет собой нависающую над водой металлическую конструкцию, на которую уложены бетонные плиты. На протяжении многих лет происходит его частичное подтопление. Так, в 2016 г., когда во время очередного подтопления уровень воды поднялся на 20 см над дорожным полотном, пришлось эвакуировать детей из расположенного неподалеку оздоровительного центра Россия", поскольку проезд в центр осуществлялся через этот мост.