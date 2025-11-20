Самарский Росреестр провел горячую линию

Множество телефонных звонков поступило в день проведения горячей линии Управлением Росреестра по Самарской области. Жители региона услышали ответы на свои вопросы в отношении земельных участков, расположенных на территории Самары, Волжского, Кинельского районов.
Были обозначены вопросы о возможности переоформления заброшенных участков на территории СНТ, о сроках освоения земельных участков, о необходимости межевания земельного участка для последующей продажи, о возможности отказа от права собственности.
"Процедура добровольного отказа от права собственности на земельный участок проста и понятна. Порядок государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от права собственности определен в ст. 56 Федерального Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости, — отвечает начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской области Юлия Голицына. — Прекращение права осуществляется на основании заявления собственника. Земельные участки, в том числе и доли в них, от которых отказались их собственники, переходят в собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования".
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу