УФНС по Самарской области напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов

Налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.
Суммы налогов, которые необходимо оплатить, указаны в налоговых уведомлениях.
Налоговые уведомления направлены в "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" — электронный сервис на сайте ФНС России, портал Госуслуг (при наличии согласия), если гражданин не подключен к "Личному кабинету налогоплательщика физического лица", то налоговое уведомление направляют заказным почтовым отправлением.
Оплатить налоги удобно и без комиссий можно:
— в "Личном кабинете налогоплательщика физического лица",
— на сайте ФНС России — сервис "Уплата налогов и пошлин",
— в любом подразделение МФЦ,
— в банковских приложениях, отделениях банков, платежных терминалах.
ФНС предупреждает, что за несвоевременную уплату начисляют пени и применяют меры принудительного взыскания.
