УФНС по Самарской области напоминает жителям региона о сроке уплаты налогов

Налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также, в отдельных случаях, налог на доходы физических лиц необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Суммы налогов, которые необходимо оплатить, указаны в налоговых уведомлениях.

Налоговые уведомления направлены в "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" — электронный сервис на сайте ФНС России, портал Госуслуг (при наличии согласия), если гражданин не подключен к "Личному кабинету налогоплательщика физического лица", то налоговое уведомление направляют заказным почтовым отправлением.

Оплатить налоги удобно и без комиссий можно:

— в "Личном кабинете налогоплательщика физического лица",

— на сайте ФНС России — сервис "Уплата налогов и пошлин",

— в любом подразделение МФЦ,

— в банковских приложениях, отделениях банков, платежных терминалах.

ФНС предупреждает, что за несвоевременную уплату начисляют пени и применяют меры принудительного взыскания.