16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стартует праздничное оформление города к Новому году "Вместе весело шагать": новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента Стало известно, где участникам СВО будут бесплатно предоставлять землю: карта В Самарской области ожидаются сильный ветер и гололедица Раскрыть потенциал, а не вырастить гения: лектор Общества "Знание" рассказала родителям Самары о стратегиях развития детей

Общество

В Самаре стартует праздничное оформление города к Новому году

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на оперативном совещании главе города Ивану Носкову представили концепцию новогоднего оформления городских пространств.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Первые работы стартуют уже на этой неделе: около Самарского филиала Третьяковской галереи специалисты МБУ "Самарагорсвет" начнут устанавливать световую ель, а на склоне у площади Славы в течение четырех недель они соберут и подключат самую масштабную световую инсталляцию. Главный новогодний комплекс из семи елок (самая высокая — 25 метров) разместится на площади Куйбышева.

"Самара красива в любое время года, и зима — не исключение. В этом году новогоднее оформление начинаем чуть раньше. В городских парках, на набережной и на других городских пространствах поручил добавить новые элементы декора, а под Некрасовским спуском рассмотреть возможность восстановления катка. Он работал в советское время, многие жители хорошо это помнят со времен своего детства и юности. В целом все катки по городу начнем заливать, как только установится оптимальная температура. Вижу, что к украшению своих объектов уже приступили предприниматели. Это важная составляющая общего праздничного оформления, особенно на таких знаковых улицах, как пешеходная часть Ленинградской", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В восьми городских парках разместят искусственные новогодние деревья высотой от 5 до 7 метров, в том числе две новые ели в парке имени Ю. Гагарина и в Струковском саду. В скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща" нарядят живые ели. Четыре катка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров планируют залить в парках 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы, а также в парке Победы. В Струковском саду появится новая фотозона.

Основную часть города — участки вдоль дорог, в скверах, на аллеях и других общественных территориях — предстоит украсить специалистам МБУ "Самарагорсвет". "В этом году к установке подготовили 1737 светодинамических композиций. На световых опорах и опорах контактной сети будут сиять 1468 консолей, гирлянд и подвесов. Часть этих украшений оставалась на своих местах с прошлого года, часть уже смонтировали и запустили в тестовом режиме. Сейчас на базе предприятия наши специалисты начали изготавливать подиумы для световых фонтанов", — рассказала главный инженер МБУ "Самарагорсвет" Екатерина Пучкова.

На Самарской набережной на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно зальют каток площадью около 4 тысяч квадратных метров. Подготовлены новые украшения набережной — светодиодные гирлянды, шары и фотозона. Также в районе Маяковского спуска установят 12-метровую елку.

Площадь Куйбышева на время праздников превратится в сказочное пространство с усадьбой Самарского Деда Мороза и его внучки Снегурочки, здесь будут проходить интерактивные программы с персонажами русских народных сказок. На площади будут созданы лесные полянки, в них разместятся тематические фотозоны и зимние арт-объекты. Рядом будет работать деревянная горка для катания на тюбингах и три катка: для массового катания площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, для игры в хоккей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и каток для самых маленьких площадью 225 квадратных метров. В зоне спортивных активностей "Самара в движении. Зима" можно будет поиграть в снежный бой, принять участие в мастер-классах по разным видам спорта. На площади разместится торговый городок с сувенирами и угощениями. Планируется, что главная новогодняя площадка откроется 27 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30