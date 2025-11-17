В Самаре стартует праздничное оформление города к Новому году

В Самаре на оперативном совещании главе города Ивану Носкову представили концепцию новогоднего оформления городских пространств.
Первые работы стартуют уже на этой неделе: около Самарского филиала Третьяковской галереи специалисты МБУ "Самарагорсвет" начнут устанавливать световую ель, а на склоне у площади Славы в течение четырех недель они соберут и подключат самую масштабную световую инсталляцию. Главный новогодний комплекс из семи елок (самая высокая — 25 метров) разместится на площади Куйбышева.
"Самара красива в любое время года, и зима — не исключение. В этом году новогоднее оформление начинаем чуть раньше. В городских парках, на набережной и на других городских пространствах поручил добавить новые элементы декора, а под Некрасовским спуском рассмотреть возможность восстановления катка. Он работал в советское время, многие жители хорошо это помнят со времен своего детства и юности. В целом все катки по городу начнем заливать, как только установится оптимальная температура. Вижу, что к украшению своих объектов уже приступили предприниматели. Это важная составляющая общего праздничного оформления, особенно на таких знаковых улицах, как пешеходная часть Ленинградской", — отметил глава города Самары Иван Носков.
В восьми городских парках разместят искусственные новогодние деревья высотой от 5 до 7 метров, в том числе две новые ели в парке имени Ю. Гагарина и в Струковском саду. В скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща" нарядят живые ели. Четыре катка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров планируют залить в парках 50-летия Октября, им. Юрия Гагарина, Дружбы, а также в парке Победы. В Струковском саду появится новая фотозона.
Основную часть города — участки вдоль дорог, в скверах, на аллеях и других общественных территориях — предстоит украсить специалистам МБУ "Самарагорсвет". "В этом году к установке подготовили 1737 светодинамических композиций. На световых опорах и опорах контактной сети будут сиять 1468 консолей, гирлянд и подвесов. Часть этих украшений оставалась на своих местах с прошлого года, часть уже смонтировали и запустили в тестовом режиме. Сейчас на базе предприятия наши специалисты начали изготавливать подиумы для световых фонтанов", — рассказала главный инженер МБУ "Самарагорсвет" Екатерина Пучкова.
На Самарской набережной на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно зальют каток площадью около 4 тысяч квадратных метров. Подготовлены новые украшения набережной — светодиодные гирлянды, шары и фотозона. Также в районе Маяковского спуска установят 12-метровую елку.
Площадь Куйбышева на время праздников превратится в сказочное пространство с усадьбой Самарского Деда Мороза и его внучки Снегурочки, здесь будут проходить интерактивные программы с персонажами русских народных сказок. На площади будут созданы лесные полянки, в них разместятся тематические фотозоны и зимние арт-объекты. Рядом будет работать деревянная горка для катания на тюбингах и три катка: для массового катания площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, для игры в хоккей площадью 1,8 тысяч квадратных метров и каток для самых маленьких площадью 225 квадратных метров. В зоне спортивных активностей "Самара в движении. Зима" можно будет поиграть в снежный бой, принять участие в мастер-классах по разным видам спорта. На площади разместится торговый городок с сувенирами и угощениями. Планируется, что главная новогодняя площадка откроется 27 декабря.
