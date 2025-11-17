НОВИКОМ наградил лучших авиастроителей страны

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) отметил успехи крупнейших авиастроительных и двигателестроительных компаний в рамках ежегодной премии "Авиастроитель года". Итоги IV конкурса среди ведущих предприятий и научных организаций отрасли, подвели накануне в Москве. Банк, как один из учредителей конкурса, вручил награды в двух номинациях.

В 2025 году экспертный совет рассмотрел десятки конкурсных работ и выбрал лучшие проекты в различных направлениях авиастроения. В их числе — создание новых технологий и инноваций, разработка авиационной техники и ее послепродажное обслуживание, диверсификация производства, совершенствование нормативной базы. В рамках премии отдельно отметили вклад предприятий и учебных заведений в подготовку нового поколения специалистов отрасли.

Победителям одной из основных номинаций конкурса "За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения" награды вручил старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов. Звание лауреата в этом году было присвоено двум организациям — ФАУ "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского" (входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") и АО "Казанский вертолетный завод" (входит в холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех). Эксперты отметили совместную разработку, создание и испытание перспективных рулевого и несущего винтов вертолета "Ансат". Дипломантами в номинации стали ПАО "Московский институт электромеханики и автоматики" (входит в концерн КРЭТ Госкорпорации Ростех) и филиал ПАО "Яковлев" — "Региональные самолеты" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех).

Специальным призом от банка НОВИКОМ отметил "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО, входит в ОДК Госкорпорации Ростех), удостоенное звания лауреата в номинации "За вклад в обеспечение обороноспособности страны". В этом году предприятие, которое специализируется на разработке, производстве и обслуживании авиационных двигателей, отмечает 100-летний юбилей.

"Сегодня российское авиастроение переживает этап активного развития. Представленные на конкурсе компании создают технологии, которые формируют будущее отрасли и укрепляют позиции России как передовой авиационной державы. Для банка НОВИКОМ авиастроение — одно из ключевых направлений работы. Мы сопровождаем проекты по созданию новейших самолетов и вертолетов, поддерживаем производство двигателей ПД-8 и ПД-14, развитие вертолетов семейств Ми, Ка и "Ансат". Для нас важно быть рядом с предприятиями-драйверами технологического прогресса страны, и обеспечивать им надежную финансовую поддержку", — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов.