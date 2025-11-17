16+
Николай Шевцов: "Самое сложное — это изменить сознание человека, а не процесс"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Николай Шевцов, Chief Data Officer (CDO) ОТП Банка, принял участие в CNews Forum 2025, где рассказал о практическом опыте внедрения и трансформации системы управления данными (Data Governance) в рамках банковских процессов.

В своем выступлении Николай представил анализ практического опыта построения сквозной системы управления данными (Data Governance) и акцентировал внимание на важности эффективного контроля качества данных, а также внедрения инновационных технологий для бизнеса.

"Самое сложное — это изменить сознание человека, а не процесс", — сказал Николай Шевцов, подчеркивая, что успешная трансформация в области управления данными требует не только технологических изменений, но и глубокой перестройки корпоративной культуры.

Спикер указал, что основная проблема в управлении данными заключается в хаосе и утрате экспертизы при переходе между различными хранилищами данных. "Со временем любое хранилище становится собранием хаоса. Мы столкнулись с этим, когда три года назад осуществляли переход с одного хранилища на другое", — рассказал Николай, отметив, что эта ситуация характерна для многих банков.

Он также акцентировал внимание на важности наличия единого источника правды для данных и прозрачности процессов. По его словам, потеря ключевых метаданных и знаний влечет за собой значительные дополнительные затраты на перевнедрение, а также приводит к снижению качества бизнес-процессов.

"Когда мы говорим о данных как о важной объектной модели, крайне важно, чтобы бизнес и ИТ говорили на одном языке. Это позволяет нам не только контролировать качество данных, но и существенно улучшать эффективность внутренних процессов", — добавил Николай.

Особое внимание Николай уделил внедрению автоматических проверок качества данных в ОТП Банке. По его словам, такие технологии помогают не только ускорить процессы, но и значительно повысить точность и достоверность информации, что ведет к значительным финансовым сбережениям. "Экономия, достигнутая благодаря автоматизации проверок качества данных, составила сотни миллионов рублей за два года", — сообщил он.

Николай также рассказал о внедрении сквозной системы управления данными (Data Governance) в ОТП Банке, которая позволяет эффективно управлять данными, интегрировать их с различными системами и обеспечивать прозрачность на всех уровнях. По его словам, такая система критически важна для обеспечения качественного анализа и использования данных в принятии решений.

Важнейшим элементом трансформации является обучение сотрудников на всех уровнях, включая руководство. "Мы постоянно обучаем наших сотрудников, чтобы каждый, от аналитиков до членов правления, понимал значение качественных данных и их влияние на бизнес", — отметил Николай.

В завершение Николай подчеркнул, что интеграция современных технологий и оптимизация IT-ландшафта открывают новые горизонты для развития ОТП Банка. Он заверил, что банк продолжает совершенствовать свою цифровую платформу, адаптируя её под нужды бизнеса и создавая более эффективную инфраструктуру.

