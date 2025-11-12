Более 1,5 млн жителей Поволжья выбрали "цифровой комфорт"

Сбер в Поволжье подвел промежуточные итоги 2025 года: по данным на октябрь более 1,5 млн клиентов банка в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областях активно используют подписку СберПрайм для повседневной жизни.

СберПрайм — это подписка от Сбера, которая предоставляет множество преимуществ и удобств для пользователя: от финансовых сервисов до развлечений, связи, каршеринга, заботы о здоровье. А ещё преимуществами подписки можно поделиться с близкими.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Наши клиенты заинтересованы как в лайфстайл-сервисах, так и в финансовых привилегиях. Они ищут не разрозненные услуги, а комплексные и удобные решения, которые уже сегодня помогают экономить время и деньги родных. "Семейность" — это важная особенность, ведь подпиской СберПрайм можно поделиться ещё с тремя близкими людьми. Для нас это логичное продолжение стратегии быть не просто банком, а частью повседневности жителей Поволжья".

При оформлении СберПрайм можно получить: до пяти категорий кэшбэка бонусами Спасибо при покупках у партнёров, например, при оплате в транспорте, такси, за покупки одежды и обуви, за посещение салонов красоты, супермаркетов, оплату заказов в Самокате и др.; бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис Звук), улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, переводы до 500 тыс. рублей без комиссии (до 1 млн рублей с Прайм+), дополнительная выгода к ставке по СберВкладу и накопительному счёту.

Кроме того, сейчас подписчикам Прайм доступен тариф СберМобайл — "Для предприимчивых", оплачивать который можно бонусами Спасибо. В него включены 50 ГБ интернет-трафика (100ГБ при переносе номера) и безлимитные звонки на любые номера.

12 ноября Сбер проводит Зелёный день. При оплате на общую сумму от 1000 руб. в день (взрослые), от 100 руб. — по детским картам, Сбер начислит в два раза больше бонусов Спасибо. А с подпиской СберПрайм дни супер-кешбэка продлятся 12, 13 и 14 ноября. Эта возможность доступна не только самому подписчику, но и трём его близким, с кем он поделился подпиской. Можно купить что угодно в тех категориях, которые клиенты выбрали на ноябрь: продукты, технику, одежду, услуги и т. д.