16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 1,5 млн жителей Поволжья выбрали "цифровой комфорт" Одно решение на все случаи: более 25 тыс. самарцев выбрали Карту жителя региона от Сбера Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день ВТБ и OneTwoTrip: россияне стали чаще тратить на рестораны, культуру и развлечения в ноябрьские праздники ВТБ стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК

Банки Финансы

Более 1,5 млн жителей Поволжья выбрали "цифровой комфорт"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер в Поволжье подвел промежуточные итоги 2025 года: по данным на октябрь более 1,5 млн клиентов банка в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областях активно используют подписку СберПрайм для повседневной жизни.

СберПрайм — это подписка от Сбера, которая предоставляет множество преимуществ и удобств для пользователя: от финансовых сервисов до развлечений, связи, каршеринга, заботы о здоровье. А ещё преимуществами подписки можно поделиться с близкими.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Наши клиенты заинтересованы как в лайфстайл-сервисах, так и в финансовых привилегиях. Они ищут не разрозненные услуги, а комплексные и удобные решения, которые уже сегодня помогают экономить время и деньги родных. "Семейность" — это важная особенность, ведь подпиской СберПрайм можно поделиться ещё с тремя близкими людьми. Для нас это логичное продолжение стратегии быть не просто банком, а частью повседневности жителей Поволжья".

При оформлении СберПрайм можно получить: до пяти категорий кэшбэка бонусами Спасибо при покупках у партнёров, например, при оплате в транспорте, такси, за покупки одежды и обуви, за посещение салонов красоты, супермаркетов, оплату заказов в Самокате и др.; бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис Звук), улучшенные условия по финансовым продуктам Сбера. Например, переводы до 500 тыс. рублей без комиссии (до 1 млн рублей с Прайм+), дополнительная выгода к ставке по СберВкладу и накопительному счёту.

Кроме того, сейчас подписчикам Прайм доступен тариф СберМобайл — "Для предприимчивых", оплачивать который можно бонусами Спасибо. В него включены 50 ГБ интернет-трафика (100ГБ при переносе номера) и безлимитные звонки на любые номера.

12 ноября Сбер проводит Зелёный день. При оплате на общую сумму от 1000 руб. в день (взрослые), от 100 руб. — по детским картам, Сбер начислит в два раза больше бонусов Спасибо. А с подпиской СберПрайм дни супер-кешбэка продлятся 12, 13 и 14 ноября. Эта возможность доступна не только самому подписчику, но и трём его близким, с кем он поделился подпиской. Можно купить что угодно в тех категориях, которые клиенты выбрали на ноябрь: продукты, технику, одежду, услуги и т. д.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30