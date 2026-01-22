16+
ОТП Банк вошел в ТОП-5 рейтинга банков-работодателей HH.ru Социально-платежная карта сотрудника Ростеха станет доступна участникам профсоюзной организации ПРОФАВИА 39% российских компаний в автоматизации бизнес-процессов используют ИИ Первый в России ИИ-агент Сбера сможет анализировать сотни миллионов событий в месяц ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты

Банки Финансы

ОТП Банк вошел в ТОП-5 рейтинга банков-работодателей HH.ru

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания HeadHunter (HH.ru) подвела итоги ежегодного рейтинга работодателей за 2025 год. ОТП Банк занял 5 место среди банков и занял 56 место в основном рейтинге среди 600 крупнейших компаний страны с результатом в 102.8 баллов, за год прибавив 22 позиции.

Данный результат — итог планомерной работы команды ОТП Банка по совершенствованию корпоративной культуры компании, ключевым элементом которой являются 3 ценности — результат, удовольствие и обучение. Банк активно продвигает систему сообществ по интересам, в которую вовлечено почти 50% сотрудников, формирует среду, где каждый может расти и развиваться как вертикально, так и горизонтально. В банке также действует уникальная программа стажировок, а также система партнерств с лучшими ВУЗами страны.

Всего в рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних — 597, крупных — 426, крупнейших — 169. География рейтинга охватила восемь федеральных округов и 69 регионов.

Место компании в рейтинге складывается из результатов анкетирования HR-специалистов, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности организации по метрике eNPS, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей hh.ru. В 2025 году за участников рейтинга было отдано почти 693 тысячи голосов соискателей — на 7 тысяч больше, чем в 2024 году. Отзывы на компании оставили 129 тысяч бывших сотрудников.

