ОТП Банк вошел в ТОП-5 рейтинга банков-работодателей HH.ru

Компания HeadHunter (HH.ru) подвела итоги ежегодного рейтинга работодателей за 2025 год. ОТП Банк занял 5 место среди банков и занял 56 место в основном рейтинге среди 600 крупнейших компаний страны с результатом в 102.8 баллов, за год прибавив 22 позиции.
Данный результат — итог планомерной работы команды ОТП Банка по совершенствованию корпоративной культуры компании, ключевым элементом которой являются 3 ценности — результат, удовольствие и обучение. Банк активно продвигает систему сообществ по интересам, в которую вовлечено почти 50% сотрудников, формирует среду, где каждый может расти и развиваться как вертикально, так и горизонтально. В банке также действует уникальная программа стажировок, а также система партнерств с лучшими ВУЗами страны.
Всего в рейтинг вошли 1792 компании в четырех категориях в зависимости от размера штата. В категории небольших компаний приняли участие 600 работодателей, в категории средних — 597, крупных — 426, крупнейших — 169. География рейтинга охватила восемь федеральных округов и 69 регионов.
Место компании в рейтинге складывается из результатов анкетирования HR-специалистов, опроса сотрудников для оценки их уровня удовлетворенности и лояльности организации по метрике eNPS, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей hh.ru. В 2025 году за участников рейтинга было отдано почти 693 тысячи голосов соискателей — на 7 тысяч больше, чем в 2024 году. Отзывы на компании оставили 129 тысяч бывших сотрудников.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.