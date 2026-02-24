ВТБ Мои Инвестиции назвали прогноз по курсу рубля на конец 2026 года

Курс рубля может составить 85-88 рублей за доллар на конец 2026 года. Обновлённый прогноз по курсу национальной валюты дали аналитики ВТБ Мои Инвестиции в ходе Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".
"Мы считаем сейчас, что рубль будет несколько более крепким, чем ожидалось ранее. Тем не менее ждем плавного ослабления рубля. Наш диапазон на конец года составляет 85-88 рублей за доллар", — сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.
Сейчас, по оценкам ВТБ Мои Инвестиции, рубль переукрепился на 15-20% от средних значений, подчеркнул эксперт.
