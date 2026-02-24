16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ Мои Инвестиции назвали прогноз по курсу рубля на конец 2026 года Куда улетают деньги: ОТП Банк и Авиасейлс запустили спецпроект с розыгрышем авиабилетов НОВИКОМ и ТМХ развивают проект по выпуску новейших вагонов метро Стабилизация и технологический поворот: что будет с крупным бизнесом в 2026 году СберБанк Онлайн: 15 лет трансформации и удобства для 84 млн пользователей

Банки Финансы

ВТБ Мои Инвестиции назвали прогноз по курсу рубля на конец 2026 года

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Курс рубля может составить 85-88 рублей за доллар на конец 2026 года. Обновлённый прогноз по курсу национальной валюты дали аналитики ВТБ Мои Инвестиции в ходе Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".

"Мы считаем сейчас, что рубль будет несколько более крепким, чем ожидалось ранее. Тем не менее ждем плавного ослабления рубля. Наш диапазон на конец года составляет 85-88 рублей за доллар", — сообщил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Сейчас, по оценкам ВТБ Мои Инвестиции, рубль переукрепился на 15-20% от средних значений, подчеркнул эксперт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1