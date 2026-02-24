В Москве стартовал третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0"

"Движение Первых", ЮНАРМИЯ и Центр "ВОИН" при поддержке Росмолодежи и Министерства просвещения РФ запустили 23 февраля новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Торжественный старт проекту в Музее Победы дали Герои России, участники СВО и президентской кадровой программы "Время героев", наставники, участники и победители прошлых сезонов игры.

В ходе участия в военно-патриотической игре "Зарница 2.0" ребята со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности и развивают тактическое мышление. На протяжении всего проекта они получают полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями. Не случайно девиз игры звучит как "Здесь рождается характер".

"За три года "Зарница 2.0" объединила миллионы школьников, студентов и наставников, стала настоящим сообществом патриотов, сохраняющих преемственность поколений и наших воинских традиций. Старт игры в День защитника Отечества - это символ гордости за Российскую Армию и веры в ее непобедимость. В текущем году мы впервые увеличиваем возраст участников игры до 23 лет. Добавлена возможность участия студентов педагогических вузов, которые в дальнейшем смогут стать наставниками для школьников. Для подготовки к испытаниям мы обновили онлайн-курсы. Они помогут ребятам получить дополнительные знания по отечественной истории, основам российской государственности и военного дела. Современная "Зарница 2.0" помогает ребятам опробовать на практике то, что изучается в школьном курсе начальной военной подготовки, выступает важной профориентационной площадкой для тех, кто планирует учиться в военных училищах, вузах и готов связать свою дальнейшую судьбу со служением Отечеству", - отметил Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления "Движения Первых" Артур Орлов.

Во время торжественного запуска третьего сезона "Зарницы 2.0" все желающие получили возможность испытать свои силы в состязаниях, обрести единомышленников и принять участие в серии мастер-классов. Так, посетители Музея Победы освоили целый комплекс навыков, от управления дронами до противостояния информационным атакам. Во время мероприятия они примерили на себя условно-военные специальности игры (штурмовик, связист, военкор, инженер-сапер, оператор БПА, командир отряда и медик). При этом участники мероприятия познакомились с теоретическими и практическими основами войск беспилотных систем, которые появились в Вооруженных Силах России в 2025 году и интегрируют все перспективные разработки в области беспилотных систем.

На специальных тематических площадках почетные гости, представители СМИ, "Движения Первых" и "ЮНАРМИИ" смогли решить задачи по шифровке и дешифровке, построить маршрут на карте по разведданным, совершить полет на квадрокоптере в сетке, испытать себя в лазерном тире и многое другое. Часть мастер-классов была организована инструкторами Центра "ВОИН".

"Совместно с партнерами мы создаем игру, которая формирует характер, силу, выносливость нашей молодежи и воспитывает настоящих патриотов Отечества. Мы внимательно учли все замечания и предложения прошлого года, поэтому в этом году "Зарница 2.0" пройдет на еще более высоком организационном и содержательном уровне. Благодаря такому масштабному проекту ребята всей страны приобретают новые знания и опыт, учатся работать в команде и чувствовать плечо товарища. И, конечно, получают незабываемые впечатления, которые остаются с ними на всю жизнь", - сказал Герой России, участник президентской кадровой программы "Время героев", начальник главного штаба "ЮНАРМИИ", заместитель председателя правления "Движения Первых" Владислав Головин.

Одним из ключевых событий стартовых мероприятий нового сезона "Зарницы 2.0" стала пресс-конференция, модератором которой выступил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Участники из разных регионов страны, включая Самарскую область, представили видеоролики, в которых поделились личным опытом участия в игре и продемонстрировали навыки, полученные по военно-учетным специальностям. Самарская область в своем выступлении показала возможности инновационной площадки - научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара", который сегодня является одним из флагманов развития беспилотных авиационных систем в России. Это первый в России региональный научно-производственный центр, созданный в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

В свою очередь, организаторы сообщили о нововведениях 2026 года. Так, в третьем сезоне "Зарницы 2.0" впервые расширились возрастные рамки игры. Теперь она охватит четыре возрастные категории в возрасте от 7 до 23 лет. Кроме того, проект пополнился новой условно-военной специальностью - связист. Ребята будут отвечать за организацию связи внутри отряда, обеспечивать шифрование и дешифрование информации.

Особое внимание в ходе проведения игры традиционно уделяется наставникам, среди которых Герои СВО, ветераны боевых действий, учителя и члены военно-патриотических клубов. Сегодня патриотизм и наставничество стали нормой жизни. Одна из ключевых задач наставников - передавать воспитанникам знания об истории России и ее ратном пути, а также делиться с ребятами военно-прикладными навыками.

"Более 100 инструкторов Центра "ВОИН" примут участие во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Они будут работать на всех этапах игры, от муниципалитетов до всероссийского финала. Инструкторы выступят экспертами, будут отвечать за судейство ключевых дисциплин (тактическая медицина, огневая подготовка, тактическая подготовка и управление БПЛА). А еще будут готовить курсантов к самой игре. Для участников игры наставники становятся старшими товарищами - вдохновляют, тренируют, передают опыт и навыки, ведут к победе", - подчеркнул Герой России, участник президентской программы "Время героев", командир Центра "ВОИН" Андраник Гаспарян.

В третьем сезоне "Зарницы 2.0" организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры "Зарничка 2.0". Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и состязания по условно-военным специальностям (оператор БПА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапер и связист). Помимо прочего, на разных этапах игры ребят ожидает ряд новых испытаний. Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 км, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки - в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание "марш-бросок" с использованием лазертага и дронов.

"Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений современной образовательной повестки. Крайне важно, чтобы эта работа велась не формально, а воплощалась в ярких, содержательных и познавательных проектах, способных увлечь молодежь. Именно таким проектом по праву является "Зарница 2.0". При поддержке Министерства просвещения РФ "Движение Первых" ведет масштабную работу по возрождению легендарной военно-патриотической игры, придав ей новое звучание - "Зарница 2.0". Знакомый нескольким поколениям проект обрел сегодня беспрецедентный размах, объединив миллионы юных граждан нашей страны. Игра открывает уникальные горизонты для ранней профориентации, позволяя ребятам определить свою будущую карьерную траекторию под чутким руководством опытных наставников", - пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" после заявочной кампании проходит в несколько этапов: отборочный, муниципальный, зональный и региональный. В третьем сезоне они состоятся с февраля по май 2026-го. Окружные этапы и сборы состоятся этим летом, а грандиозный финал запланирован на сентябрь 2026-го. Организаторы "Зарницы 2.0" замечают, что одним из важных элементов игры служит отборочный этап внутри образовательных организаций. В 2024 году охват проекта составил восемь тысяч школ и учреждений СПО, в 2025-м - уже более 35 тысяч. Ожидается, что в текущем году к проекту присоединится большинство российских образовательных организаций.

"Благодаря активной просветительской патриотической работе и мерам поддержки нацпроекта "Молодежь и дети" мы видим рост популярности военно-патриотической игры "Зарница 2.0". В 2025 году ее участниками стали более 3,1 млн школьников и студентов СПО. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Участники "Зарницы 2.0" присоединяются к поисковым экспедициям, занимаются благоустройством воинских захоронений, помогают ветеранам, оказывают поддержку бойцам в зоне проведения СВО, отправляют гуманитарную помощь военнослужащим на передовую и жителям прифронтовых территорий. Это подтверждает высокий уровень патриотизма среди подрастающего поколения", - сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

Подать заявку на участие в игре можно на официальном сайте "Зарницы 2.0". Для совершенствования навыков ребят организаторы подготовили три курса. Каждый урок курса предусматривает видеолекции и задания, направленные на закрепление освоенного материала. Эффективность такого комплексного подхода отмечают участники прошлых сезонов "Зарницы 2.0".

Так, Дмитрий Козлов, участник из команды "Наше время" Богатовского района, в прошлом году защищал честь региона в составе сборной Приволжского федерального округа. По итогам игры ребята завоевали второе место в финале игры "Зарница 2.0" в Волгограде и вошли в десятку лучших команд России. Дмитрий в команде выступал по военно-учетной специальности "оператор БПЛА".

"Уровень материально-технического обеспечения игры превосходит все ожидания - это позволяет каждому участнику команды стать настоящим профессионалом в своей специальности. Например, я получил серьезный опыт управления полетами FPV-дронов. Особо отмечу реалистичность игры, максимально приближенную к боевым условиям. Командующие армиями, ротами и взводами - настоящие боевые офицеры, их авторитет настраивает команды только на победу. Важно и то, что высшие военно-учебные заведения Министерства обороны проявляют большой интерес к участникам финальной игры. У финалистов есть возможность получить рекомендацию для поступления в вуз их мечты".

В 2025 году на участие в "Зарнице 2.0" подали заявки более чем 3,1 млн школьников и студентов СПО из 89 регионов России. Всего ко второму сезону игры присоединилось свыше 130 тыс. наставников, готовых делиться знаниями и передавать уникальный жизненный опыт молодому поколению. В финале старшей возрастной категории приняли участие 960 подростков в возрасте от 14 до 17 лет (старшая возрастная категория) - представители всех регионов страны, ведомственных организаций, включая отряды Министерства обороны РФ, Росгвардии, ФСБ "Вымпел", Центра "ВОИН". Финальный бой между двумя армиями старшей категории за первое-второе места прошел в Волгоградской области в конце сентября 2025-го. В каждой из армий участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Победу одержала армия "Ока", при этом победителей и финалистов поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.