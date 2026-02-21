16+
Общество

В День защитника Отечества в Самарской области пройдут патриотические мероприятия

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей. Всех их — Защитников Отечества — объединяет одно: беззаветное служение интересам Родины и преданность своему делу. Идея национального согласия и сплочения станет центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между прошлым и будущим, между героизмом предков и современной ответственностью за будущее своей страны.

2026 г. объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Идея национального согласия и сплочения стала центральной темой праздника, символизируя неразрывную связь между героизмом предков и ответственностью современников за будущее нашей страны.

В преддверии Дня защитника Отечества из городов и районов Самарской области были отправлены гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Так, 20 февраля из Самары отправился 55-й гуманитарный конвой в рамках акции "Своих не бросаем". При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и Общественной палаты Самарской области по заявкам бойцов был сформирован груз, который уже к празднику будет доставлен участникам спецоперации.

В музеях, библиотеках, образовательных и культурных учреждениях Самарской области в предпраздничные дни проходят Уроки мужества, встречи с ветеранами СВО и другие мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

В Кинельском районе прошел 150-километровый автопробег "Дорогами Памяти". В нем приняли участие ветераны боевых действий, ветераны СВО, юнармейцы, общественники. 150 километров по дорогам муниципалитета связали знаковые места памяти — мемориал "Солдат — победитель" в Бобровке, военно-исторический музей в поселке Формальный, историко-патриотический музей "Гвардейцы" в Преображенке и парк "Хранители мира" в Новом Сарбае, где будет установлен мемориал в память о семье Канаевых, проводившей в 1941 году на фронт 13 человек, и погибших участниках СВО. 
23 февраля в муниципальных образованиях пройдут церемонии возложения цветов. Центральным событием станет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Матери-Родине на площади Славы в областном центре.

23 февраля на телеканале "450" — специальный эфир ко Дню защитника Отечества. Гостями станут участники СВО, волонтеры, те, кто защищает Родину и помогает военнослужащим: собирает гуманитарные грузы, поддерживает семьи защитников. На связь со студией выйдут журналисты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Начало — в 12.00 в эфире телеканала "450" — на 21-й кнопке во всех кабельных сетях, а также на сайте 450media.ru и в официальном сообществе "Самара 450" ВКонтакте

В День защитника Отечества состоится праздничный артиллерийский салют из салютных установок 30-ю артиллерийскими залпами холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30. Он пройдет в 21.00 в Самаре на 1-й набережной реки Волги, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской.  

