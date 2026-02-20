На двух участках Московского шоссе в Самаре временно отключены светофоры

По информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, на пересечении Московского шоссе и ул. Коммунистической, а также на пересечении Московского шоссе и пр. Масленникова отключены светофоры.

"Работа оборудования будет восстановлена в кратчайшие сроки. Просим руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки", - отмечается в сообщении.