16+
Общество

Названы новые сроки открытия самарского планетария

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Планетарий, который возводят возле музея "Самара космическая", может открыть свои двери для посетителей в первой половине 2027 года. Такие сроки обозначил министр строительства региона Александр Фомин во время посещения стройплощадки.

Фото: Александра Белова

Самарский планетарий начали строить еще в мае 2023 года. Проект предусматривает возведение здания с двумя подземными и тремя надземными этажами, а также эксплуатируемой кровлей. Объект должен стать ключевым элементом музейно-выставочного комплекса, расширить его экспозиционные и образовательные возможности. Общий объем инвестиций — 1,49 млрд рублей.

По первоначальным планам, открытие должно было состояться еще в 2025 году. Но сроки перенесли.

"Простои небольшие были. Сейчас никаких сложностей нет, работы полностью восстановлены. Подготовительный этап завершен: вся необходимая документация оформлена, экспертиза пройдена в конце прошлого года. Таким образом, все административные барьеры сняты, и мы сфокусированы исключительно на производственных задачах, чтобы завершить объект в заявленные сроки", — добавил Александр Фомин.

На данный момент строители возводят стены минус первого этажа и ведут монолитные работы в подземной части здания. Их планируется завершить весной 2026 года.

Параллельно осуществляются подготовка конструкций и поставка опалубки для строительства купола планетария — одного из наиболее технологически сложных элементов проекта.

"Сегодня мы близки к выходу на нулевую отметку, то есть два этажа практически выполнили. Через месяц-полтора приступим к самому сложному — возведению купола. Это будет сфера диаметром 18 метров. Для ее формирования потребуется уникальная и сложная система опалубки. Таких работ на сегодняшний день никто не выполнял", — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Юрков.

Необходимое для работы планетария оборудование также планируют доставить в Самару в ближайшее время. Сейчас, по словам главы минстроя, завершается подбор техники для видеомонтажа и проецирования. 

