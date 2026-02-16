16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассах Самарской области ограничили движение из-за метели Бесплатный проезд для школьников могут ввести в Самаре В Тольятти началось благоустройство Центральной площади Самарских школьников и студентов приглашают к участию в кибер-турнире к 80-летию Победы во Второй мировой войне С 1 марта вырастет плата за проезд по Обходу Тольятти

Общество

Бесплатный проезд для школьников могут ввести в Самаре

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары планирует организовать бесплатный проезд для школьников, следует из проекта постановления, опубликованного для экспертизы 16 февраля. Публичные консультации по нему завершатся 7 марта.

Фото: Александра Ламзина

В пояснительной записке указывается, что для такого нововведения необходимо предусмотреть иную методику расчета тарифа. Дело в том, что по действующим нормам тариф может меняться только с учетом индекса потребительских цен — это не дает возможности обнулить его для отдельной категории.

Проектом постановления предлагается устанавливать альтернативный метод расчета тарифа. При использовании такого метода будет учитываться суммарная прогнозная выручка перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам. Она с учетом новых расценок не должна будет превышать фактическую выручку за прошлый период больше чем на уровень инфляции.

Сейчас ученики школ и лицеев Самары могут пользоваться школьной транспортной картой, по которой поездка стоит 19 руб. или 730 руб. за месячный безлимит.

Напомним, последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. При оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Тарифы могут измениться весной этого года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1