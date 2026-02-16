Бесплатный проезд для школьников могут ввести в Самаре

Мэрия Самары планирует организовать бесплатный проезд для школьников, следует из проекта постановления, опубликованного для экспертизы 16 февраля. Публичные консультации по нему завершатся 7 марта.

В пояснительной записке указывается, что для такого нововведения необходимо предусмотреть иную методику расчета тарифа. Дело в том, что по действующим нормам тариф может меняться только с учетом индекса потребительских цен — это не дает возможности обнулить его для отдельной категории.

Проектом постановления предлагается устанавливать альтернативный метод расчета тарифа. При использовании такого метода будет учитываться суммарная прогнозная выручка перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам. Она с учетом новых расценок не должна будет превышать фактическую выручку за прошлый период больше чем на уровень инфляции.

Сейчас ученики школ и лицеев Самары могут пользоваться школьной транспортной картой, по которой поездка стоит 19 руб. или 730 руб. за месячный безлимит.

Напомним, последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. При оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Тарифы могут измениться весной этого года.