В Самарской области ожидаются метель и гололедица

В Самарской области объявили желтый уровень опасности на 16 февраля, сообщает Приволжское УГМС.
"В понедельник днем, 16 февраля, местами в регионе ожидается сильный ветер, порывы 17-22 м/с, местами метель, при видимости 1-2 км, гололед, на дорогах гололедица", - отмечается в сообщении.
МЧС России напоминает:
- не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
- проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
