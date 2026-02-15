16+
В Самарской области ожидаются метель и гололедица

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области объявили желтый уровень опасности на 16 февраля, сообщает Приволжское УГМС.

"В понедельник днем, 16 февраля, местами в регионе ожидается сильный ветер, порывы 17-22 м/с, местами метель, при видимости 1-2 км, гололед, на дорогах гололедица", - отмечается в сообщении.

МЧС России напоминает:

  • не укрывайся и не паркуй автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями;
  • проверь тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа;
  • будь внимателен и осторожен на дорогах;
  • избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;
  • не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
  • соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

