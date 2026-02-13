16+
Образование Общество

В Самарской области пройдут мероприятия движения "Профессионалы"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области стартует региональный этап всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы". Мероприятия движения пройдут с 16 по 28 февраля.

Фото: ЦПО Самарской области

Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

Соревнования пройдут по 71 компетенции в Основной возрастной категории и 42 — в категории "Юниоры". В мероприятиях примут участие 374 студента СПО и 236 школьников. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В 2025 году участниками Движения "Профессионалы" стали более 1,1 миллиона человек, из них свыше 330 тыс. — конкурсанты из всех регионов страны. Более 7,5 тысяч ведущих предприятий страны стали партнерами Движения "Профессионалы".

"Чемпионат "Профессионалы" — это один из способов поддержать тех, кто уже обладает компетенциями по ряду современных и востребованных направлений для реального сектора экономики. Второй год Самарская область входит в число лидеров по вовлеченности обучающихся в Движение "Профессионалы". Во внутреннем отборе приняли участие почти 42 тысячи студентов колледжей и техникумов, а в региональный этап вышли свыше 600 ребят. Чемпионат традиционно поддержали работодатели Самарской области, что позволит школьникам и студентам перенять ценный опыт, нужный для работы на наших предприятиях", — сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Предприятия-партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и оценивают деятельность конкурсантов. В мероприятия Движения "Профессионалы" в 2026 году вовлечены более 130 работодателей.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа.

"Мы рассматриваем Чемпионат как инвестицию в человеческий капитал Самарской области. Когда студент или школьник получает возможность продемонстрировать уровень подготовки перед профессиональным сообществом, он делает шаг от учебной аудитории к реальной отрасли. Именно в этой связке — образование, наставничество и участие бизнеса — рождается конкурентоспособный специалист", — подчеркнула региональный координатор Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" Самарской области Ольга Жолобова.

Движение "Профессионалы" организовано при поддержке минпросвещения России. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

