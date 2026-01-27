Продолжается прием заявок на конкурс научно-популярного видео "Знаешь? Научи!"

В пятом сезоне конкурса "Знаешь? Научи!" финалисты получат не просто призы — им начислят дополнительные баллы при поступлении в Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН).

Чтобы присоединиться, достаточно снять видео длиной до трех минут и загрузить его на сайт научи.наука.рф до 1 марта. Лучшие ролики увидят зрители федеральных телеканалов.

Школьники могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях, отражающих деятельность партнеров конкурса: "Цифровой взгляд на планету: спутники и дроны" (ГК "Геоскан"), "Умные материалы в городах будущего" (СИБУР), "Двигателестроение" (АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"), "Устройство будущего: от идеи к чертежу" (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"), "Наука, история, человек" (Издательская группа "Эксмо-АСТ") и "Инструкция по искусственному интеллекту, которую поймет каждый" (Авито). Партнерами дополнительных номинаций, в которых выберут лучшую школу и наставника, выступают РУДН и Фонд "Вызов".

Выбирая тему для своего видеоролика, участники могут опираться на направления деятельности партнеров номинаций. Среди возможных тематик — создание уникальных материалов с помощью новых технологий, основы авиационного двигателестроения, устройства будущего, развитие науки в разные исторические периоды, а также роль искусственного интеллекта в современной жизни.

При этом список тем не ограничивается только указанными направлениями: конкурс дает простор для творчества и позволяет раскрыть собственные научные интересы. Например, школьники, увлекающиеся географией, могут показать, как современные беспилотники и спутники помогают изучать Землю, а будущие математики и физики — рассказать об авиационном двигателестроении через призму инженерной профессии.

"Двигателестроение — это высокотехнологичная отрасль, которая охватывает небо, землю и космос. ОДК открывает широкие возможности перед молодежью, чтобы они могли найти свое призвание и проявить себя, в том числе с помощью таких конкурсов как "Знаешь? Научи!". Мы ставим своей целью найти талантливых ребят, чтобы поддержать их, дать возможность получить востребованные и перспективные профессии в лучших технических вузах страны, а затем ждем их на наших предприятиях. Уверена, что сегодняшние школьники в будущем продолжат дело конструкторов и технологов ОДК и их свежие идеи позволят создавать двигатели нового поколения", — отметила советник генерального директора АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" по управлению персоналом Людмила Берешева.

Партнерами спецноминаций "Лучший наставник" и "Лучшая школа" выступают РУДН и Фонд "Вызов". Победителями станут те образовательные организации и педагоги, чьи ученики отправят на конкурс наибольшее количество видеороликов. Еще одна спецноминация — "Марафон регионов". В ней победу получат пять регионов, от которых участие примет наибольшее число школьников и где окажется наиболее активная поддержка информационной кампании конкурса.

"РУДН системно работает с абитуриентами, ежегодно сильнейшие ребята выбирают наш университет для обучения. Конкурс "Знаешь? Научи!" — один из инструментов общения с такими ребятами. Финалистам в каждой номинации РУДН при поступлении дает три дополнительных балла", — прокомментировал Олег Ястребов, ректор РУДН, профессор.

Сами наставники, чьи ученики станут победителями, получат подарки от партнеров конкурса. Кроме того, в школах, победивших в номинации "Умные материалы в городах будущего" от СИБУРА, будут установлены брендированные зоны с зарядными станциями.

"Современный город просто невозможен без полимеров. Они окружают нас повсюду: это и долговечные трубы, и надежная изоляция, и прочные строительные материалы. Сегодня мы создаем умные материалы, которые делают наши города экологичнее, безопаснее и комфортнее для жизни — именно такие инновационные решения лежат в основе строительства городов будущего. Мы в СИБУРе рады учредить эту номинацию, чтобы привлечь внимание талантливых школьников к удивительному миру нефтехимии, показать им огромный потенциал этой отрасли и важность экологической ответственности при создании новых материалов", — рассказал Алексей Сбоев, директор дивизиона "Строительство" СИБУРа.

В каждой номинации предусмотрены призовые места в трех возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. По итогам конкурса будут определены 18 победителей тематических номинаций — по одному в каждой возрастной группе среди 54 финалистов.