Сбер: на программу "МАЯКИ" подали заявки более 6 тыс. студентов В Самарской области более 1000 школьников и студентов присоединились к акции общества "Знание" к Международному женскому дню Более 610 экспертов, 600 обучающихся из 190 образовательных организаций: в Самарской области завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы" В Самарской области прошла масштабная апробация ЕГЭ: регион готов к экзаменационной кампании 2026 года Лектор Общества "Знание" Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии "Навигаторы детства: сила в единстве"

Сбер: на программу "МАЯКИ" подали заявки более 6 тыс. студентов

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Благотворительный фонд "Вклад в будущее" завершил первый этап приёма заявок на всероссийский проект "МАЯКИ" — программу поддержки студентов-новаторов с общим объёмом финансирования 90 млн рублей.

Заявки поступили из 310 городов — помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в числе лидеров Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Иркутск, Владивосток и Якутск.

Наибольшее число участников — из НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС, МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета, УрФУ и НГУ. В числе участников студенты из вузов всех федеральных округов.

Подавляющее большинство участников — студенты бакалавриата, 81% от общего числа зарегистрировавшихся. По направлениям подготовки в топе — IT и компьютерные науки, экономика и финансы, менеджмент и инженерия — среди участников есть и будущие медики, юристы, социологи и дизайнеры.

Следующий этап — онлайн-тестирование, после которого прошедшие отбор участники будут приглашены на деловую игру. По итогам всех этапов отбора 300 лучших получат по 300 тыс. рублей. А Сбер даст им доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с экспертами.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

