Сбер: на программу "МАЯКИ" подали заявки более 6 тыс. студентов

Благотворительный фонд "Вклад в будущее" завершил первый этап приёма заявок на всероссийский проект "МАЯКИ" — программу поддержки студентов-новаторов с общим объёмом финансирования 90 млн рублей.
Заявки поступили из 310 городов — помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в числе лидеров Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Иркутск, Владивосток и Якутск.
Наибольшее число участников — из НИУ ВШЭ, Президентской академии РАНХиГС, МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, Финансового университета, УрФУ и НГУ. В числе участников студенты из вузов всех федеральных округов.
Подавляющее большинство участников — студенты бакалавриата, 81% от общего числа зарегистрировавшихся. По направлениям подготовки в топе — IT и компьютерные науки, экономика и финансы, менеджмент и инженерия — среди участников есть и будущие медики, юристы, социологи и дизайнеры.
Следующий этап — онлайн-тестирование, после которого прошедшие отбор участники будут приглашены на деловую игру. По итогам всех этапов отбора 300 лучших получат по 300 тыс. рублей. А Сбер даст им доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с экспертами.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
