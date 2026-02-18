В школах, колледжах и техникумах региона проходят показы документального фильма Андрея Медведева "Предательство"

Работа организована в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и направлена на профилактику экстремизма и вербовки несовершеннолетних в противоправную деятельность. Школам и учреждениям СПО предложено провести показ и обсуждение фильма на классных часах в период с 11 по 21 февраля 2026 г. для обучающихся старше 12 лет.

Документальный фильм "Предательство" Андрея Медведева рассказывает о гражданах страны, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, о тех, кто предал родных, близких, Родину. В основе фильма — истории отбывающих наказание.

"Тема патриотизма — это одна из приоритетных тем в работе педагога. Очень важно говорить с юным поколением о любви к Родине, ее истории, о преданности своей стране, о необходимости встать на ее защиту. Не менее важно обсуждать с детьми, что такое предательство, как люди приходят к этому шагу, к чему могут привести противоправные действия. Фильм "Предательство", который мы с ребятами посмотрели, никого не оставил равнодушным. Ребята пришли к мысли, что предательство — это большое зло по отношению к себе, родным и близким, к Родине, что нельзя предавать то, что тебе дорого — место, где ты родился, людей, которые тебя вырастили, с которыми ты дружил", — отметила учитель русского языка и литературы чапаевской школы № 4 Лариса Брусничкина.

"После просмотра мы вместе с учителем обсудили финал. Я и мои одноклассники еще раз убедились в том, какой вред обществу приносят терроризм и экстремизм. Все мы должны понимать, что сами ответственны за будущее нашей страны, должны быть ее достойными гражданами", — поделился учащийся чапаевской школы № 4 Владислав Щукин.

"Фильм исследует мотивы рокового выбора молодых людей и показывает его последствия. Я считаю, что такое кино очень важно в наше время", — дополнила школьница Юлия Аминова.