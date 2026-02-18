16+
Сюжеты:
В школах, колледжах и техникумах региона проходят показы документального фильма Андрея Медведева "Предательство"

Образование Общество

В школах, колледжах и техникумах региона проходят показы документального фильма Андрея Медведева "Предательство"

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Работа организована в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и направлена на профилактику экстремизма и вербовки несовершеннолетних в противоправную деятельность. Школам и учреждениям СПО предложено провести показ и обсуждение фильма на классных часах в период с 11 по 21 февраля 2026 г. для обучающихся старше 12 лет.

Документальный фильм "Предательство" Андрея Медведева рассказывает о гражданах страны, осужденных за террористическую и экстремистскую деятельность, о тех, кто предал родных, близких, Родину. В основе фильма — истории отбывающих наказание.

"Тема патриотизма — это одна из приоритетных тем в работе педагога. Очень важно говорить с юным поколением о любви к Родине, ее истории, о преданности своей стране, о необходимости встать на ее защиту. Не менее важно обсуждать с детьми, что такое предательство, как люди приходят к этому шагу, к чему могут привести противоправные действия. Фильм "Предательство", который мы с ребятами посмотрели, никого не оставил равнодушным. Ребята пришли к мысли, что предательство — это большое зло по отношению к себе, родным и близким, к Родине, что нельзя предавать то, что тебе дорого — место, где ты родился, людей, которые тебя вырастили, с которыми ты дружил", — отметила учитель русского языка и литературы чапаевской школы № 4 Лариса Брусничкина.

"После просмотра мы вместе с учителем обсудили финал. Я и мои одноклассники еще раз убедились в том, какой вред обществу приносят терроризм и экстремизм. Все мы должны понимать, что сами ответственны за будущее нашей страны, должны быть ее достойными гражданами", — поделился учащийся чапаевской школы № 4 Владислав Щукин.

"Фильм исследует мотивы рокового выбора молодых людей и показывает его последствия. Я считаю, что такое кино очень важно в наше время", — дополнила школьница Юлия Аминова.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

