В Самарской области начал работу первый региональный демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту

Демонстрационно-просветительские центры по адаптивному спорту — проект Паралимпийского комитета России, который реализуется в рамках государственной программы "Спорт России". Проект центра был презентован губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым президенту России Владимиру Путину в рамках XIII международного форума "Россия — спортивная держава", который проходил в Самаре в ноябре прошлого года.

Самарская область стала первым регионом после Москвы, где был реализован этот проект. Центр создан при поддержке Паралимпийского комитета России, Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое Отечество" и партии "Единая Росcия".

В настоящее время центр разместился в Самаре в просторном помещении на стадионе "Солидарность Самара Арена". Рядом — Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области и филиал госфонда "Защитники Отечества". Такое соседство позволит привлечь к регулярным занятиям спортом больше людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов СВО, которым спорт необходим для реабилитации.

В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области, ведущих работу по вовлечению к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции.

Презентацию центра провели врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и директор государственного бюджетного учреждения "Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области" Светлана Кузьмина.

"Центр создан для того, чтобы показать спортсменам и жителям нашего региона с ограниченными возможностями здоровья, какой вид спорта они могут выбрать для себя. Хорошо известно, что занятия спортом помогают людям с инвалидностью вести более активный образ жизни, социализироваться, реабилитироваться, что важно также и для ребят, которые возвращаются со специальной военной операции", — рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Представители муниципалитетов ознакомились с основами паралимпийского движения и поучаствовали в презентации семи дисциплин — фехтования на колясках, следж-хоккея, волейбола сидя, баскетбола на колясках, пулевой стрельбы, настольного тенниса и его разновидности — шоудаун.

О следж-хоккее рассказал игрок сборной Самарской области, ветеран СВО, выпускник "Школы героев" Дмитрий Худошин.

"Я сам пробовал разные виды адаптивного спорта, но сделал выбор в пользу следж-хоккея. Мы тренируемся уже два года, сформировался костяк сборной области, но мы продолжаем работу по привлечению в наш вид спорта новичков. Но когда описываешь на словах, что такое следж-хоккей, далеко не все это понимают. А теперь в этом центре человек сможет все увидеть своими глазами, примерить сани, взять в руки клюшки, и с гораздо большей вероятностью заинтересуется спортом", — отметил Дмитрий Худошин.

Открытые мероприятия для лиц с инвалидностью, желающих познакомиться с возможностями для занятий физкультурой и спортом, будут проводиться в демонстрационно-просветительском центре ежемесячно. Получить подробную информацию об адаптивном спорте и подать заявку на участие в таком мероприятии жители Самарской области смогут в региональном Центре адаптивной физической культуры и спорту по телефону: (846) 954-82-81.