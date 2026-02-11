16+
Спорт

Самарская сборная победила на первенстве ПФО по художественной гимнастике

КАЗАНЬ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Казани проходит первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Спортсменки соревнуются по программам первого спортивного разряда (12-13 лет) и кандидатов в мастера спорта (14-15 лет). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

фото: министерство спорта СО

10 февраля завершились соревнования по многоборью (5 пар булав, 5 лент) среди спортсменок первого разряда. Победителем стала сборная Самарской области. В составе команды выступили: Кира Богданова, Анастасия Кленина, Дарина Литвинова, Алла-Маргарита Московцева, Мария Муравьева.

Тренеры команды Арина Гурьянова, Наталья Емелина, Анастасия Уполовникова, хореограф Дмитрий Голубев.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

