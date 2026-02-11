Самарская сборная победила на первенстве ПФО по художественной гимнастике

В Казани проходит первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Спортсменки соревнуются по программам первого спортивного разряда (12-13 лет) и кандидатов в мастера спорта (14-15 лет). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
10 февраля завершились соревнования по многоборью (5 пар булав, 5 лент) среди спортсменок первого разряда. Победителем стала сборная Самарской области. В составе команды выступили: Кира Богданова, Анастасия Кленина, Дарина Литвинова, Алла-Маргарита Московцева, Мария Муравьева.
Тренеры команды Арина Гурьянова, Наталья Емелина, Анастасия Уполовникова, хореограф Дмитрий Голубев.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.