Самарская сборная победила на первенстве ПФО по художественной гимнастике

В Казани проходит первенство Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Спортсменки соревнуются по программам первого спортивного разряда (12-13 лет) и кандидатов в мастера спорта (14-15 лет). Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.