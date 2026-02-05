Сызранская спортсменка попала в Книгу рекордов России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранская спортсменка Анастасия Воробьева получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.