Сызранская спортсменка попала в Книгу рекордов России

СЫЗРАНЬ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьева получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

фото: пресс-служба правительства Самарской области

На открытом региональном Кубке Анастасия подняла гирю весом 16 кг 450 раз, превзойдя прежний рекорд в 428 повторений. Тренер Александр Егольников отмечает невероятную целеустремленность, трудолюбие и стойкость в тренировках.

Анастасия занимается гиревым спортом уже семь лет и за это время достигла выдающихся результатов. 

