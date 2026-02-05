Сызранская спортсменка попала в Книгу рекордов России

Сызранская спортсменка Анастасия Воробьева получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
На открытом региональном Кубке Анастасия подняла гирю весом 16 кг 450 раз, превзойдя прежний рекорд в 428 повторений. Тренер Александр Егольников отмечает невероятную целеустремленность, трудолюбие и стойкость в тренировках.
Анастасия занимается гиревым спортом уже семь лет и за это время достигла выдающихся результатов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.