16+
Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Уфа-Алису"

ТОЛЬЯТТИ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В своем 19-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" победила "Уфа-Алису" из Уфы — 46:23 (18:9).

Фото: "Лада" ГК

После двадцати пяти минут с начала матча преимущество волжанок составляло только три мяча. Блиставшая в тольяттинской "рамке" Дарья Семина накопила к антракту 55% спасений, а по ходу первой половины тайма достигала и 60-ти. 

Перевеса "Лады" могло вовсе и не быть минут за пять до перерыва, если бы не ее раскуражившийся молодой вратарь. А вот в концовке тайма игровое превосходство обрело уже тотальный характер. И не только лишь благодаря голкиперу. Гостей "раскатали" по полной программе. С послематчевых слов наставника "лисиц" Михаила Серегина, дело тут отнюдь не в резких сбоях в "физике", что могло бы послужить логичным оправданием уфимского провала перед отдыхом, когда в их сетку хозяйки отгрузили шесть подряд "сухих" мячей. Башкирская команда попросту "поплыла" психологически, угодив под наш навал.

В дебютной пятиминутке второй половины уфимкам легче не стало, хотя им дважды удалось пробить за это время Семину. Но в свою-то сетку они напропускали целых шесть мячей. И Даша с чувством выполненного долга уступила право доигрывать встречу на нашем посту номер один многоопытной Ренате Каюмовой. Чем лишила организаторов матча веских поводов усомниться в своем собственном праве на приз лучшего игрока.

С ее уходом в запас соперники пять минут поиграли мяч в мяч, после чего "Лада" опять поднажала. И перевес вновь принялся расти. За восемь с половиной минут до финальной сирены хозяйки поля в третий раз в нынешнем чемпионате добрались до отметки в 40 заброшенных мячей, что вызвало на редкость бурную реакцию всей тольяттинской скамейки запасных. 

