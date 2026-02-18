Диана Шнайдер завершила выступление на турнире в Дубае

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае, сообщает championat.com.

В матче второго круга в одиночном разряде россиянка уступила представительнице США Иве Йович. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:1, 0:6.

По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Шнайдер подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге парного разряда российский тандем Дианы Шнайдер и Александры Пановой потерпел поражение от румынского дуэта Жаклин Кристиан/Елена-Габриэла Русе со счетом 7:6 (10:8), 3:6, 0:1 [7:10].

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Панова и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трех.