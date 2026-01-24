Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА — 26:36

В пятницу, 23 января, гандбольная "Лада" в Москве сыграла с ЦСКА в 18 матче предварительного этапа Чемпионата России.
Сначала волжанки начали активную игру, но позже оборона треснула по швам. Хозяйки поля этим воспользовались. Даже ввод свежих сил ничего не принес "Ладе" на критическом отрезке.
После пятиминутного отдыха тольяттинки какое-то время сдерживали натиск соперниц, но потом хозяйки поля начали увеличивать отрыв. В итоге "Лада" проиграла — 26:36 (13:19).
Последние комментарии
