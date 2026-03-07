Диана Шнайдер проиграла во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Уроженка Жигулевска, 20-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв в стартовом матче турнира представительнице Румынии Соране Кырсте (38-й номер рейтинга) со счетом 2:6, 6:7 (0:7), пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время матча Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. Сорана Кырстя сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.