Гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" — 26:19

В своем 21-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти гандбольная "Лада" обыграла "Динамо-Синару" из Волгограда — 26:19 (12:13), сообщает пресс-служба автозаводчанок.
"Лада" (Тольятти) — "Динамо-Синара" (Волгоград) — 26:19 (12:13). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 7/1-9/4. Штраф: 12-6 мин. Судьи: Власов (Красноармейск), Чуркин (Краснодар).
"Лада": Кунцевич (13/26=50%), Семина (2/6=33%); Жилинскайте — 2 (2 мин.), Матюхина — 5 (4 мин.), Филина — 1/1, Осипова — 1, Терлецкая — 11, Шмонина, Мишурина, Семайкина, Островская (2 мин.), Беспалова — 1, Рахмаева — 2 (2 мин.), Милова (2 мин.), Кожокарь — 1, Еремина — 2.
"Динамо-Синара": Баскакова — 1 (13/35=37%), Дувакина (4/6=66%); Черненко, Федорова — 1, Загороднева — 2, Алексеева — 1, Белолипецкая, Кириченко, Климова, Минченко — 4, Дворцевая, Скивко — 1 (2 мин.), Сисенова — 4, Чуракова — 1 (2 мин.), Кириллова — 4/4, Гафонова (2 мин.).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!