Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы

22 февраля соседскому центру "Амград Соседи" исполняется ровно год. Проект работает в макрорайоне "Амград", который развивает холдинг "Глобал Вижн" — интегратор городской среды. И на сегодня это единственный соседский центр такого формата в Самаре.
Идея создать пространство для жителей появилась у президента холдинга Геннадия Суркова еще на этапе проектирования района. При формировании концепции стало понятно: жильё само по себе не формирует сообщество. Нужна инфраструктура, которая помогает людям познакомиться, начать общаться и запускать совместные инициативы.
Так в "Амграде" появился соседский центр — отдельное пространство площадью 270 кв. м на первом этаже жилого дома № 7 по Южному шоссе.
Как устроен центр
Пространство площадью 270 квадратных метров на первом этаже жилого дома по Южному шоссе объединило коворкинг, два спортивных зала, игровые комнаты, библиотеку, кофейную зону. Здесь проходят мастер-классы, лекции, фитнес, танцы, встречи клубов и ярмарки.
Но главное — инициаторами событий могут быть сами жители. Формула простая: всё для людей и всё от людей. Команда центра помогает с организацией: ищет преподавателей, выстраивает расписание, координирует. Так, в расписании появились восточные танцы, табата, дополнительные детские занятия — всё по запросу соседей.
Вторая молодость по соседству
Один из самых показательных примеров — клуб "Сувенир", который ведёт 63-летняя жительница района Наталья Осиновская. После переезда в "Амград" она не замкнулась в новом пространстве, а стала одним из самых активных участников жизни центра.
Она проводит мастер-классы по рукоделию, участвует в мероприятиях, объединяет вокруг себя соседей разных возрастов.
"Благодаря соседскому центру моя жизнь изменилась. Появилось больше общения, больше поводов выходить из дома и делать что-то вместе", — рассказывает Наталья Алексеевна.
И таких историй становится больше.
Самое ожидаемое — дети. Самое неожиданное — ярмарка
Детские направления традиционно в топе: развивающие занятия, продлёнка, мастер-классы. Среди взрослых стабильно востребованы танцы, пилатес, растяжка. Студия "Гибкая сила" работает с самого открытия.
Но настоящим сюрпризом стала ярмарка мастеров. Организаторы рассчитывали на локальную активность, а получили аншлаг — жители шли потоком, знакомились, покупали, договаривались о коллаборациях.
Еще один показательный кейс — конкурс детского рисунка на парковке. Идею предложил один из пап. Родители организовали безопасную зону, раздали мелки, голосовали в телеграм-канале.
Первый в Самаре. И это только начало
За год "Амград Соседи" стал точкой, через которую в районе запускаются дворовые инициативы: совместные мероприятия, сезонные активности, обмен вещами.
Формат соседского центра в Самаре пока уникален. В других городах — Москве, Санкт-Петербурге — такие пространства уже становятся частью жилых проектов. В Самаре этот подход впервые системно реализован в "Амграде".
И это логично продолжает стратегию холдинга "Глобал Вижн" как интегратора городской среды: проектировать не только квадратные метры, но и сценарии жизни внутри района.
Последние комментарии
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.