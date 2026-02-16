Самарский Росреестр принял участие в круглом столе "Безопасность сделок с недвижимостью"

В рамках XIV Поволжского межрегионального форума по недвижимости, который прошел в Самаре, был организован круглый стол, где участниками стали представители самарского Росреестра, ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П.Сербского", прокуратуры Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, юристы, нотариусы и представители страховой компании.

За круглым столом, где встретились эксперты различных направлений, обсуждали актуальную тему "Безопасность сделок с недвижимостью". Спикером от Управления Росреестра по Самарской области выступил начальник отдела правового обеспечения Константин Минин. Он рассказал об инструментах защиты от мошеннических действий: "Все, что касается системы учета и регистрации прав, надежно защищено и обеспечено соответствующими правовыми проверками. Система гарантирует безопасность прав собственности граждан. Конечно, мы принимали и будем принимать дополнительные меры по защите прав на недвижимость".

Спикер в своем докладе порекомендовал, что необходимо сделать перед покупкой:

- запросить у продавца оригиналы документов на собственность, проверить их подлинность;

- запросить выписку из ЕГРН - она поможет убедиться в том, что продавец действительно является собственником, сам объект не имеет арестов, запретов, не находится в залоге. Выписка из ЕГРН о переходе прав даст информацию для изучения истории объекта недвижимости (сколько у него было собственников, как часто переходили права на объект недвижимости). Если сделки происходили часто в течение короткого периода - это должно насторожить.

Особое внимание в выступлении было уделено подаче заявления о запрете совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. При наличии такого заявления регистрационные действия по доверенности будут невозможны, что уменьшит риски обращения с поддельными документами.

Кроме того, шла речь о необходимости проверять перед сделкой личность продавца:

- посмотреть на сайте "ЕФРСБ", нет ли в отношении него процедуры банкротства;

- на сайте ФССП РФ проверить наличие долгов.

Убедиться, что по адресу приобретаемой квартиры отсутствуют зарегистрированные граждане, а также граждане, находящиеся в местах лишения свободы, но сохраняющие право пользования квартирой. В договоре нужно оговорить условие о снятии с регистрационного учета продавцов и других лиц.

Дополнительно у продавца можно запросить справку из Фонда социального страхования России об использовании маткапитала (если ранее квартира приобреталась за счет этих средств), нотариально удостоверенное согласие супруга, если квартира куплена в браке, и справку о психическом здоровье продавца. Все условия сделки необходимо подробно описать в договоре купли-продажи.