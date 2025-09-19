16+
Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Путешествия: в Самарской области в сентябре стали чаще предлагать посуточные квартиры

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области в сентябре 2025 года объем предложения посуточных квартир вырос на 31%, а загородных домов — на 34%. По прогнозу сервиса Авито Путешествия бизнес на рынке посуточной аренды жилья в регионе к концу 2025-го вырастет на 22% по сравнению с прошлым годом.

18 сентября прошла большая конференция технологической платформы Авито Путешествий для участников рынка краткосрочной аренды недвижимости, которая собрала более 1 тыс. профессионалов. Ведущие эксперты рассказывали о последних тенденциях российского туристического рынка и эффективных инструментах для увеличения дохода.

Рынок посуточной аренды жилья в России растет. По прогнозам Авито Путешествий, к концу 2025 года его объем составит 381 млрд рублей (+22% год к году), а к 2028 году ёмкость рынка достигнет 549 млрд рублей. При этом турпоток в России сегодня приближается к своему пику: количество забронированных ночей к концу 2025 года вырастет на 9,5% год к году, а средний чек — на 11,5% (с 3 900 до 4 400 рублей). Увеличение последнего во многом обусловлено инфляцией.

В то же время предложение посуточных объектов по сравнению с сентябрем 2024 года выросло на 26%, а в сегменте краткосрочной аренды загородного жилья прирост и вовсе составил 32%. Этим летом туристам на Авито Путешествиях было доступно для бронирования до 500 тыс. объектов по России (в высокий сезон 2024-го — порядка 400 тыс.). Предложение растет быстрее спроса: эксперты сходятся во мнении, что зайти в бизнес посуточной аренды ещё можно, но конкуренция за гостя усиливается.

Артём Кромочкин, директор Авито Путешествий, считает, что рынок уже находится в той точке, когда горизонтальное масштабирование не работает, а для профессионального и финансового роста требуются изменения на качественном уровне. Это предполагает более обдуманный подход к выбору объектов, внутренние изменения под запросы целевой аудитории, оптимизацию цен. По словам спикера, тенденции индустрии диктуют переход от продажи исключительно услуги к созданию комплексного опыта клиента и продажи впечатлений. Чтобы повысить привлекательность объектов, а также их загрузку на фоне высокой конкуренции, следует использовать технологические платформы.

"Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям — следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом. Также бизнес активно использует OTA-платформы. Например, у компании Vacasa, которая управляет 35 тысячами объектов в Северной Америке, до 95% всех броней приходит с внешних платформ, что позволяет максимизировать загрузку объектов", — приводит пример Артем Кромочкин.

В России размещение на таких технологических платформах, как Авито Путешествия, и использование их возможностей позволяет эффективнее работать с заполнением объектов, которое на фоне растущей конкуренции постепенно снижается. Так, по итогам I полугодия 2025 года у арендодателей с одним объектом она составила 53,5% (-1% год к году), с 2–7 объектами — 62% (-1,5%), с 7-19 объектами — 64% (-2%), с более чем 20 объектами — 71% (-5%). Это свидетельствует о росте конкуренции на фоне замедления роста турпотока, а также подтверждает необходимость работы по продвижению объектов.

После выступления Артема Кромочкина состоялась церемония награждения специального конкурса Авито Путешествий "Гостевая книга хороших историй гостеприимства". Победители получили ценные призы и дополнительные возможности продвижения своего бизнеса на платформе. Истории, которые стали символом заботы, тепла и любви не только к своей работе, но и к людям, можно посмотреть на сайте конкурса.

Также в рамках события опытом поделились эксперты Авито Путешествий и участники рынка, развивающие свой бизнес на рынке посуточной аренды жилья. Они поделились, как без вложений в продвижение улучшить профиль на платформе, максимально повысить привлекательность объекта с помощью визуальных решений, управлять командой и строить бизнес в посуточной аренде.

