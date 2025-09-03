ГК "Новый Дон" Анатолия Давидюка продает строящееся офисное здание в Самаре. Располагается объект на территории бывшего ГПЗ-4, которую сейчас застраивают жилыми домами.

Здание — 9-этaжноe офиcное здaниe c двуxуpoвнeвым пoдземным паркингом (85 машинoмeст). Оно рaспoлoжeно нa земельнoм учаcтке площадью 5015 кв. метров в гpаницаx улиц Мичуринa и Челюскинцев. Рядом с офисником ГК "Новый Дон" строит одну из очередей ЖК "Самара-Сити".

Стоимость объекта составляет 2,02 млрд рублей. Среди преимуществ нынешний владелец выделяет расположение в деловом центре города, наличие новостроек поблизости и транспортную доступность. Сдать здание в эксплуатацию планируется 31 августа 2026 года.

Что касается застройки остальной части территории ГПЗ-4, то в планах Анатолия Давидюка было возведение небоскребов, но против выступили жители, градозащитники и министерство градостроительной политики Самарской области. Почитайте подробности.

На пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе две жилые башни высотой 34 и 22 этажа возводит ООО "Специализированный застройщик "Сигма-Строй", принадлежащее Владимиру Аветисяну, Данилу Либуркину и Александру Розенцвайгу.