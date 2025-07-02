В Самаре за 50 млн рублей продают бывшее общежитие Института культуры

В Самаре выставлено на торги бывшее общежитие Института культуры на ул. Чапаевской, 192. Объект находится в федеральной собственности, агентом выступает "Дом.РФ".
Трехэтажное кирпичное здание 1889 года постройки (данные из ЕГРН) фасадом выходит на пл. Куйбышева. Оно входит в реестр исторически ценных градоформирующих объектов.
Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. м, участка под ним — 590 кв. м. Начальная цена объекта установлена в 49,56 млн рублей.
Заявки на аукцион принимаются до 28 июля, сама процедура пройдет 1 августа.
По данным портала drugoigorod.ru, в конце ХIХ в. усадебное место по этому адресу принадлежало вдове коллежского регистратора Софье Покровской. В 1892 г. на участке появился двухэтажный полукаменный флигель и хозяйственные постройки. В начале XX в. усадебное место перешло в собственность статского советника Александра Ершова, управляющего Самарским отделением Государственного банка. В 1903 г. он построил доходный дом, а спустя сделал пристрой к нему. В 70-х годах ХХ века здание было передано под общежитие № 1 Института культуры. Общежитие было закрыто в 2020 году. В 2021 г. сообщалось, что после масштабной внутренней реконструкции в здании откроются "Самарские мануфактуры", включающие в себя ремесленные мастерские, образовательный центр, детскую школу ремесла и дизайна, музей ремесленной культуры, площадку для театральных выступлений и т. д. Здесь же планировалось разместить стационарный штаб фестиваля "Том Сойер Фест".