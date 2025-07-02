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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре за 50 млн рублей продают бывшее общежитие Института культуры

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре выставлено на торги бывшее общежитие Института культуры на ул. Чапаевской, 192. Объект находится в федеральной собственности, агентом выступает "Дом.РФ".

Фото: https://utp.sberbank-ast.ru

Трехэтажное кирпичное здание 1889 года постройки (данные из ЕГРН) фасадом выходит на пл. Куйбышева. Оно входит в реестр исторически ценных градоформирующих объектов.

Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. м, участка под ним — 590 кв. м. Начальная цена объекта установлена в 49,56 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 28 июля, сама процедура пройдет 1 августа. 

По данным портала drugoigorod.ru, в конце ХIХ в. усадебное место по этому адресу принадлежало вдове коллежского регистратора Софье Покровской. В 1892 г. на участке появился двухэтажный полукаменный флигель и хозяйственные постройки. В начале XX в. усадебное место перешло в собственность статского советника Александра Ершова, управляющего Самарским отделением Государственного банка. В 1903 г. он построил доходный дом, а спустя сделал пристрой к нему. В 70-х годах ХХ века здание было передано под общежитие № 1 Института культуры. Общежитие было закрыто в 2020 году. В 2021 г. сообщалось, что после масштабной внутренней реконструкции в здании откроются "Самарские мануфактуры", включающие в себя ремесленные мастерские, образовательный центр, детскую школу ремесла и дизайна, музей ремесленной культуры, площадку для театральных выступлений и т. д. Здесь же планировалось разместить стационарный штаб фестиваля "Том Сойер Фест".

скрин с https://nspd.gov.ru

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Последние комментарии

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Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

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Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

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Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

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