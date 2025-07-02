В Самаре за 50 млн рублей продают бывшее общежитие Института культуры

В Самаре выставлено на торги бывшее общежитие Института культуры на ул. Чапаевской, 192. Объект находится в федеральной собственности, агентом выступает "Дом.РФ".

Трехэтажное кирпичное здание 1889 года постройки (данные из ЕГРН) фасадом выходит на пл. Куйбышева. Оно входит в реестр исторически ценных градоформирующих объектов.

Площадь здания составляет 1,4 тыс. кв. м, участка под ним — 590 кв. м. Начальная цена объекта установлена в 49,56 млн рублей.

Заявки на аукцион принимаются до 28 июля, сама процедура пройдет 1 августа.