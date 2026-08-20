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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самарцы летом заинтересовались новым жильем

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Летние месяцы не показали сезонного спада на рынке недвижимости. Ежемесячное число пользователей сайтов для подбора и покупки жилья выросло на 23% в сравнении с началом года. При этом россияне чаще прицениваются к двухкомнатным квартирам, а приобретают однокомнатные, говорится в совместном исследовании МегаФона и платформы операций с недвижимостью Циан.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В Самарской области прирост пользователей составил 17%. Большая часть аудитории из региона (37%) просматривает двушки, еще год назад интерес к ним был чуть меньше (36%). Далее следуют трехкомнатные и однокомнатные квартиры с долями 29% и 22% соответственно. Особенно самарцы выделяют жилье на первом-четвертом этажах площадью 30–35 и 40–45 кв. м, на эти же сегменты приходится больше всего сделок.

По данным Циана, в целом по стране максимальный интерес сейчас прикован к двухкомнатным квартирам. На них приходится 33% просмотров, далее следуют трешки и однушки с долями 28% и 19%. Сегмент студий составляет 9%, многокомнатных квартир — 12%. В то же время в реальных сделках лидируют однушки, а двушки занимают второе место.

Просмотры равномерно распределены между квартирами площадью 35–65 кв. м, с пиком в диапазоне 40–45 кв. м. Также много интереса вызывают просторные объекты от 130 кв. м, однако они чаще рассматриваются ради любопытства, а не для покупки. При фактических продажах доминирует компактное жилье: значительная часть договоров приходится на квартиры 30–45 кв. м.

"Структура сделок на рынке жилья смещена в сторону более компактных квартир относительно структуры просмотров объявлений на Циане. Сталкиваясь с реалиями рынка, покупатели часто жертвуют "квадратами", а иногда и целыми комнатами, чтобы уложиться в имеющийся бюджет", — отмечает ведущий аналитик Циана Елена Бобровская.

Как показывает big data МегаФона, наибольшее число пользователей порталов для подбора жилья традиционно приходится на крупные регионы. Среди них — Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Ростовская и Самарская области. По динамике интереса год к году лидируют Ленинградская, Калининградская, Томская, Новосибирская и Кемеровская области. Вблизи Северной столицы интерес к подбору жилья вырос на 86%, в курортном Калининграде — на 27%, а в регионах Сибири — в диапазоне 17–25%.

Мужчины и женщины в равной мере изучают сайты с предложениями недвижимости. Среди возрастных групп наиболее заинтересованы в новом жилье люди 35–44 лет, которые составляют 36% от общего числа пользователей. Далее следуют абоненты 45–54 и 25–34 лет с долями 25% и 14% соответственно.

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